O técnico da seleção dos Estados Unidos, Mauricio Pochettino, defende que o Tottenham deveria receber o título da Premier League da temporada 2016/17. O argentino levou os Spurs ao segundo lugar naquela campanha, atrás do Chelsea, que foi campeão sob o comando de Antonio Conte com sete pontos de vantagem.

"Nós deveríamos ter conquistado um título, um título da Premier League. Ele deveria ter sido dado a nós", reclamou Pochettino em uma rodada de entrevistas com a mídia do Reino Unido. "Eles foram punidos, admitiram isso – e foi só isso? O título deveria ir para o time que terminou em segundo."

O pano de fundo é a violação do Chelsea de regras relacionadas a relatórios financeiros, investimentos de terceiros e desenvolvimento de jovens, algo que a Premier League considerou comprovado e, por isso, puniu os Blues com uma alta multa de 12,5 milhões de euros e uma proibição de transferências de dois anos em caráter suspenso.

O próprio clube havia comunicado à liga possíveis violações das regras e, de fato, as admitido. Trata-se do período de 2011 a 2018. Na época, o clube ainda pertencia ao oligarca russo Roman Abramovich, o que, segundo Pochettino, torna o título de 2017 ilegítimo.

Pochettino sobre o Chelsea: "Não jogamos sob as mesmas regras"

"É verdade que não jogamos sob as mesmas regras. Ok, agora podemos dizer que eles marcaram gols, ganharam jogos e assim por diante. Ok, mas é totalmente justo dizer que não começamos a temporada nas mesmas condições", disparou o treinador de 54 anos, que, de forma curiosa, havia treinado o Chelsea na temporada 2023/24.

Talvez os Spurs, "sob as mesmas regras, se aplicássemos os mesmos critérios, pudessem ter contratado alguns jogadores que melhorariam o time ou marcado mais gols."

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Pochettino disse não querer "reclamar, mas essa é a verdade. Se eles admitiram que violaram as regras, então o título da Premier League deveria ter pertencido ao segundo melhor time", concluiu.

"Não tenho medo de dizer a verdade. Os torcedores do Chelsea vão ficar bravos comigo por eu dizer isso, mas se estivéssemos no Tottenham e tivéssemos violado as regras, eu também admitiria isso", finalizou Pochettino.