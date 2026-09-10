O técnico da seleção dos Estados Unidos, Mauricio Pochettino, defende que o Tottenham deveria receber o título da Premier League da temporada 2016/17. O argentino levou os Spurs ao segundo lugar naquela campanha, atrás do Chelsea, que sob o comando de Antonio Conte foi campeão com sete pontos de vantagem.

"Nós deveríamos ter conquistado um título, um título da Premier League. Ele deveria ter sido concedido a nós", reclamou Pochettino em uma rodada de entrevistas com a imprensa do Reino Unido. "Eles foram punidos, admitiram isso – e foi só isso? O título deveria ir para o time que terminou em segundo."

O pano de fundo é a violação do Chelsea de regras relacionadas a relatórios financeiros, investimentos de terceiros e desenvolvimento de jovens, algo que a Premier League considerou comprovado e, por isso, puniu os Blues com uma alta multa de 12,5 milhões de euros e uma suspensão de transferências de dois anos, em caráter condicional.

O próprio clube havia comunicado à liga possíveis violações das regras e, de fato, as admitido. O caso envolve o período de 2011 a 2018. Na época, o clube ainda pertencia ao oligarca russo Roman Abramovich, e, segundo Pochettino, o título de 2017 foi obtido de forma ilegítima.

Pochettino sobre o Chelsea: "Não jogaram sob as mesmas regras"

"É verdade que não jogamos sob as mesmas regras. Ok, agora podemos dizer que eles marcaram gols, venceram jogos e assim por diante. Ok, mas é totalmente justo dizer que, antes do início da temporada, não entramos em disputa nas mesmas condições", disparou o técnico de 54 anos, que, curiosamente, havia comandado o Chelsea na temporada 2023/24.

Talvez os Spurs, "sob as mesmas regras, se estivermos usando os mesmos critérios, pudessem ter contratado alguns jogadores que melhorariam o time, ou marcado mais gols."

Getty Images

Pochettino disse não querer "reclamar, mas essa é a verdade. Se eles admitiram que violaram as regras, então o título da Premier League deveria pertencer ao segundo melhor time", concluiu.

"Não tenho medo de dizer a verdade. Os torcedores do Chelsea vão ficar bravos comigo por eu dizer isso, mas se estivéssemos no Tottenham e tivéssemos violado as regras, eu também admitiria isso", concluiu Pochettino.