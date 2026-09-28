"Não tememos nada": dupla da Arábia Saudita levanta a bandeira do desafio antes do confronto com o Iraque

A dupla da seleção saudita, Sultan Mandash e Abdullah Al Salem, ergueu a bandeira do desafio antes do aguardado confronto contra o Iraque, ressaltando que a Arábia Saudita não encara a partida como um mero jogo de encerramento da fase de grupos, mas sim como um novo passo em sua caminhada rumo ao objetivo maior: disputar o título da Copa do Golfo 27.

Sultan Mandash afirmou, em declarações à imprensa, que cada partida disputada pela seleção saudita carrega uma importância especial para os jogadores, apontando que os preparativos para o confronto contra o Iraque seguem de forma positiva e que a equipe entra em campo com total concentração, apesar de já ter garantido a classificação para as semifinais.

Leia também: Doença atinge Dunis antes da batalha entre Arábia Saudita e Iraque

Mandash enfatizou que a ambição da seleção saudita não se limita à classificação para as fases eliminatórias, ressaltando que o objetivo principal é a conquista do título do torneio, mas destacou, ao mesmo tempo, a importância do apoio da torcida saudita oferecido aos jogadores ao longo de sua trajetória na competição.

Mandash: pensamos em nós mesmos e o título é o nosso objetivo

O jogador da seleção saudita disse: "Cada partida que disputamos é importante para nós, e nossos preparativos estão bons para o jogo contra o Iraque. Nosso objetivo é conquistar o título da Copa do Golfo 27, e isso acontece com o apoio da torcida saudita, que fica ao nosso lado e nos incentiva".

Mandash acrescentou que os jogadores da Arábia Saudita estão focados em si mesmos e no que podem oferecer dentro de campo, explicando: "Pensamos apenas em nós mesmos, cada partida é importante para nós, e nosso objetivo principal é conquistar o título".

No mesmo sentido, Abdullah Al Salem confirmou a prontidão da seleção saudita para o confronto contra o Iraque, ressaltando que os jogadores buscam conquistar os três pontos e encerrar a fase de grupos de forma positiva, apesar de garantida a classificação para a semifinal.

Al Salem: a mentalidade de vitória precisa continuar

Al Salem disse, em declarações à imprensa: "Estamos prontos para o jogo contra o Iraque, e nosso objetivo é conquistar os três pontos", afirmando que a mentalidade de vitória representa um elemento essencial para os jogadores da seleção saudita na etapa atual.

E acrescentou: "A mentalidade de vitória é a mais importante para nós, e precisamos mantê-la e que ela seja constante em nós como jogadores", em uma mensagem que reflete o desejo dos jogadores da Arábia Saudita de preservar o estado de concentração e de não encarar o confronto contra o Iraque como uma partida secundária após garantida a classificação.

Al Salem também falou sobre a atmosfera das torcidas presente na Copa do Golfo 27, ressaltando que a presença dos torcedores dá à competição um caráter especial, e disse: "A atmosfera das torcidas da Copa do Golfo 27 é divertida para todos, e buscamos conquistar o título".

As declarações da dupla da seleção saudita refletem o estado de concentração nas fileiras da Arábia Saudita antes do confronto contra o Iraque, já que Mandash e Al Salem concordam que garantir a classificação não significa abrir mão da mentalidade de vitória, enquanto o título permanece o objetivo que a seleção busca alcançar com a continuidade das disputas do torneio.