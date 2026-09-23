O ex-grande nome do ataque da Juve não poupou ressalvas em relação ao jogador de 24 anos. "Ele não é um centroavante clássico, porque, quando se joga nessa posição, é preciso atacar bem a trave mais próxima, ser forte no jogo aéreo e ter faro de gol, também para aproveitar rebotes. Ele passa uma impressão um pouco melhor quando recua, mais como um atacante de apoio", disse o campeão da Liga dos Campeões de 1996.

Ravanelli acrescentou: "Não acredito que ele tenha o perfil para levar a equipe ao próximo nível. Certamente será útil para Spalletti, mas acho que a Juventus precisava mais de um jogador que ocupasse os espaços e fosse forte no jogo aéreo, já que eles têm tantos jogadores que chegam até a linha de fundo. Um jogador como Osimhen teria sido ideal."

Apesar do ceticismo, Ravanelli vê a equipe da campeã recordista, em princípio, em um bom caminho: "Acho que eles podem voltar a conquistar o título dentro de dois ou três anos. Os três à frente deles são fortes, mas, com Yildiz, Alajabegovic, Kolo Muani e talvez mais um atacante, a Juventus está reconstruindo o time. Na minha opinião, a Juventus já tem seis ou sete jogadores que estão prontos para ganhar o título da Serie A."

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Imprensa italiana mistura críticas e elogios a Nick Woltemade

As críticas de Ravanelli se encaixam, de certa forma, de maneira quase natural nas duras avaliações da imprensa italiana dirigidas recentemente a Woltemade. Após a derrota por 3 a 2 para o US Sassuolo, partida na qual Woltemade atuou a partir dos 60 minutos, a La Gazzetta dello Sport, por exemplo, avaliou que o atacante ainda precisa "aprender muito e se acostumar ao nível da liga italiana". O jornal julgou que "os atacantes ainda precisam se encontrar" e que Woltemade "ainda não parece ser capaz de encontrar a posição certa".

Ao mesmo tempo, o técnico Luciano Spalletti se esforçou para rebater as ressalvas e saiu em defesa do atacante antes da partida da Liga Europa contra o NEC Nijmegen: "Ele não estava especialmente em forma quando chegou. Ainda precisa ser trabalhado. Temos de deixá-lo jogar."

A resposta de Woltemade veio no duelo com os holandeses. Escalado pela primeira vez como titular, Woltemade assumiu a responsabilidade quando o placar marcava 2 a 0. Após um gesto altruísta de Nicolas Gonzalez, que entregou a bola ao alemão para a cobrança de um pênalti, ele converteu aos 35 minutos para fazer 3 a 0. Kolo Muani, depois de entrar no decorrer da partida, marcou mais tarde o 5 a 0 final.

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Nick Woltemade relembra um período complicado

La Gazzetta dello Sport escreveu em seguida que a estreia de Woltemade com gol lhe deu "confiança" e que o reforço agora pode "realmente decolar". O Corriere dello Sport destacou: "Woltemade luta e mantém a frieza em seu primeiro pênalti." O próprio Woltemade disse após o apito final: "Foi uma noite bonita. Mas ainda não estou totalmente satisfeito com as minhas atuações. Quero melhorar ainda mais para ajudar minha equipe."

Woltemade viveu recentemente um período complicado. Após sua transferência de cerca de 90 milhões de euros do VfB Stuttgart para o Newcastle United, o jogador ofensivo quase não encontrou espaço por lá. Nem mesmo a chegada do novo técnico Matthias Jaissle, que havia conversado previamente com o treinador do VfB, Sebastian Hoeneß, mudou seu papel de reserva e acabou levando ao empréstimo para Turim.

Apesar da falta de minutos na Inglaterra, o grandalhão já fazia parte do elenco da Copa do Mundo sob o comando de Julian Nagelsmann. O novo técnico da seleção, Jürgen Klopp, também convocou Woltemade para sua segunda lista visando aos próximos jogos da Liga das Nações contra Sérvia e Grécia.