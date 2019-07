"Não sinto falta de nada do Barcelona", dispara Cillessen

Goleiro holandês não conseguiu nem brigar com Ter Stegen pela titularidade no Barça

Jasper Cillessen parece feliz no novo tempo que começou em sua carreira. Contratado pelo há três semanas, o goleiro holandês deixou o após uma passagem decepcionante em que não conseguiu disputar a titularidade com Ter Stegen. Em entrevista ao As, o arqueiro falou que não sente nenhuma falta do Barça.

"Não sinto falta de nada. Estou aqui a apenas três semanas, mas para mim Valencia tem tudo. Lá eu não jogava. Ter Stegen é um grande goleiro e se saiu melhor. Estive três anos bem ali, mas sentia falta de jogar e eu quero jogar, não somente treinar", falou Cillessen.

Ele destacou a oportunidade de poder treinar com Lionel Messi no Barcelona e falou da qualidade do argentino. Quando perguntado se treinar com Messi fazia com que fosse um goleiro melhor ele respondeu.

"Às vezes sim e outras vezes nem tanto. Messi é o Messi. Te faz ser melhor e às vezes pode fazer você ficar desesperado por causa da sua qualidade", afirmou o arqueiro.