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Não sei: Ramadan Sobhi gera mistério sobre seu futuro após o caso de doping

Pyramids FC
R. Sobhi
Egito

Primeiro comentário do ex-astro do Pyramids

Ramadan Sobhi, ex-estrela do Pyramids, criou mistério em torno do seu próximo passo, em meio à sua suspensão de 4 anos por doping.

A Organização Internacional Antidoping havia anunciado a suspensão de Ramadan Sobhi por 4 anos devido à comprovação da positividade da amostra de doping que lhe foi coletada.

Essa decisão levou o Pyramids a rescindir o contrato de Ramadan Sobhi de forma consensual, em meio à falta de clareza sobre o seu futuro no próximo período.

Ramadan Sobhi apareceu em uma rápida entrevista com o canal "MBC Egito", durante a qual foi questionado sobre o seu próximo passo e respondeu: "Não sei, ainda não pensei nesse assunto".

E acrescentou: "No próximo período, falarei sobre tudo que diz respeito ao meu futuro".

Sobre o clássico entre Zamalek e Al Ahly, na noite do próximo domingo, pela sexta rodada do Campeonato Egípcio, Ramadan Sobhi, ex-jogador do time vermelho, afirmou que ele não se submete a cálculos.

E acrescentou: "A partida é difícil, e o resultado nem sempre é previsível. Atualmente, as duas equipes chegaram a um bom nível físico após disputarem 5 jogos no campeonato. Espero que vejamos uma partida forte".


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