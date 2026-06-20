Não sabe desistir: a Alemanha desafia seu recorde histórico... e supera o Brasil

A Alemanha reafirmou mais uma vez uma de suas principais características históricas, ao continuar demonstrando sua capacidade de se recuperar em partidas difíceis, conquistando uma vitória emocionante sobre a Costa do Marfim com um gol decisivo, para assim acrescentar mais um feito ao seu longo histórico na Copa do Mundo.

Depois de a seleção alemã estar perdendo por um gol marcado por Frank Kessié, capitão da Costa do Marfim, aos 30 minutos, Deniz Undav assumiu o papel de herói e empatou o jogo aos 68 minutos, antes de acabar com o sonho dos “Elefantes” com um gol decisivo aos 90+4 minutos, selando a vitória por 2 a 1, e também a classificação para as oitavas de final.

De acordo com as estatísticas do “Stats Foot”, a Alemanha se tornou a seleção com mais vitórias na história da Copa do Mundo após estar perdendo no placar, ao alcançar a 16ª vitória dessa forma nesta noite, superando o Brasil, que possui 15 vitórias desse tipo.

A vitória sobre a Costa do Marfim não foi apenas uma continuação dessa tradição, mas também reforçou a atual sequência de vitórias da seleção alemã, que venceu os últimos 11 jogos consecutivos em todas as competições.

De acordo com a mesma fonte, a Alemanha está, assim, perto de igualar a melhor sequência de vitórias de sua história, quando conquistou 12 vitórias consecutivas entre maio de 1979 e junho de 1980.

A seleção da Costa do Marfim foi a quarta equipe africana a colocar a Alemanha em apuros ao vencê-la na Copa do Mundo, depois do Marrocos (1970), da Argélia (1982) e de Gana (2014).

Leia também:

Duas versões sobre uma negociação bombástica... Será que o astro da Premier League está perto do Real Madrid?