A derrota da seleção da Argentina frente à Espanha por um golo sem resposta na final do Mundial de 2026 provocou uma onda de polémica nas ruas argentinas, chegando ao ponto de se exigir a repetição da partida final.

De acordo com o jornal espanhol "El Mundo", adeptos argentinos lançaram uma campanha através das plataformas digitais para exigir a repetição da final do Mundial, tendo conseguido reunir mais de 61 mil e 500 assinaturas até ao momento.

Por trás desta iniciativa está a adepta argentina Gisela Sánchez, que lançou uma petição no site "Change.org" na qual questionou a atuação do árbitro esloveno Slavko Vinčić, e exigiu à Federação Internacional de Futebol, "FIFA", que revisse as decisões arbitrais tomadas durante o encontro que se realizou no passado domingo em Nova Iorque.

A autora da petição alega que as decisões arbitrais influenciaram diretamente o desenrolar do jogo, afirmando a existência de irregularidades que justificam uma revisão, sem apresentar quaisquer provas documentadas que sustentem a sua acusação.

Apesar do fervor popular que a campanha alcançou, esta não dispõe de qualquer fundamento legal que obrigue a FIFA a alterar o resultado da partida, uma vez que nenhum jogo oficial pode ser repetido salvo em circunstâncias excecionais previstas nos regulamentos desportivos, ou por decisão emanada dos órgãos competentes da Federação Internacional.

Esta iniciativa junta-se a uma série de protestos digitais que o Mundial de 2026 testemunhou, já que uma outra campanha francesa, que reuniu mais de 82 mil assinaturas, exigiu a repetição do jogo das meias-finais contra a Espanha, devido a um lance polémico que antecedeu o penálti provocado por Lamine Yamal.

A seleção da Espanha sagrou-se campeã do Mundo após vencer a Argentina por um golo sem resposta, apontado por Ferran Torres no prolongamento.

Apesar da amargura da derrota, dezenas de milhares de adeptos argentinos saíram às ruas do país após o apito final, para manifestar o seu apoio e gratidão à seleção, depois de esta ter chegado à final e estado perto de conquistar o título pela segunda vez consecutiva.