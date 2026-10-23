Compartilhar Siga GOAL no Google

O técnico do Tottenham, Roberto De Zerbi, confirmou que o lateral-esquerdo Destiny Udogie ficará fora do clássico de sábado contra o Chelsea por lesão. O treinador italiano também elogiou o trio de ataque do Chelsea, formado por Joao Pedro, Morgan Rogers e Cole Palmer, como um dos melhores da Europa.

Publicidade

Udogie está fora enquanto De Zerbi administra a condição física do elenco

O técnico do Tottenham Hotspur, Roberto De Zerbi, confirmou que o defensor Destiny Udogie está fora do clássico de sábado contra o Chelsea. Udogie se junta a uma extensa lista de lesionados que inclui Savio, Wilson Odobert, Xavi Simons, Mykhaylo Mudryk e Lucas Bergvall. Rodrigo Bentancur também está ausente por suspensão.

De Zerbi ressaltou que adotará cautela com James Maddison e Dejan Kulusevski, que estão retornando.

“Não, ele não está disponível”, confirmou De Zerbi sobre Udogie. “Não quero correr riscos... e perder muitos jogadores por muitos jogos.”

Técnico do Tottenham avalia opções de ataque e condição física do elenco

Ao falar sobre a condição física de Maddison e Kulusevski após seus retornos recentes, De Zerbi observou que ambos fizeram trabalhos individuais nos primeiros dias de treino. “Nos primeiros três dias, Maddison não treinou conosco. Não sei se ele está pronto”, revelou De Zerbi.

Publicidade Publicidade

“Também podemos jogar com Mathys Tel, podemos jogar com Marmoush, podemos jogar com Gallagher, ou temos mais opções considerando que Pedro Porro pode jogar.”

Tópicos relacionados

Jogos da(o) Premier League Aston Villa x Manchester City Disney+

Coventry x Fulham Disney+

Arsenal x Everton Disney+

Chelsea x Tottenham Disney+

Hull x Brentford Disney+

Liverpool x Brighton Disney+

Manchester United x Bournemouth Disney+

Crystal Palace x Newcastle Disney+

Sunderland x Leeds Disney+

















“Kulusevski trabalhou bem, mas nos primeiros dias treinou individualmente”, acrescentou.

De Zerbi elogia o poderoso ataque do Chelsea

Ex-técnico do Brighton, De Zerbi reconheceu a grande variedade de opções ofensivas à disposição de Xabi Alonso, técnico do Chelsea, e destacou Joao Pedro, Morgan Rogers e Cole Palmer. “Um dos melhores, com certeza. Talento, três grandes talentos”, observou De Zerbi.

Publicidade

“Eles também têm Pedro Neto, outro jogador muito bom... Estevao. Eles têm mais de três jogadores.”

“Esses três jogadores estão no melhor momento de suas carreiras”, acrescentou o técnico italiano.

Publicidade

Tottenham busca flexibilidade tática em Stamford Bridge

Apesar dos desfalques importantes, De Zerbi afirmou que o Tottenham tem flexibilidade tática suficiente para se adaptar às diferentes formações do Chelsea, seja com uma defesa de três ou de quatro jogadores.

O Tottenham vai a Stamford Bridge em busca de embalo após a vitória no meio da semana.

Publicidade

A partida começa no sábado, às 17h30 BST, em Stamford Bridge.