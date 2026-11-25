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Cesc Fàbregas, técnico do Como, da Itália, continua chamando a atenção graças aos ótimos resultados que vem conquistando com seu time e ao estilo de jogo que o tornou um dos principais treinadores em ascensão no futebol europeu. Assim, seu nome passou a ser fortemente cotado entre os candidatos a assumir o comando do Barcelona no futuro.

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Fàbregas tem despertado um interesse cada vez maior, sobretudo porque sua passagem anterior pelo clube catalão lhe dá uma ligação especial com o time, num momento em que surgem dúvidas sobre quem será o treinador que vai suceder o alemão Hansi Flick quando sua trajetória no Barcelona chegar ao fim.

O técnico espanhol falou sobre a possibilidade de voltar ao clube catalão para comandar a equipe em declarações reproduzidas pelo jornal "Sport", após a vitória do Como por 1 a 0 sobre o AEK Atenas, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League.

Fàbregas não escondeu seu amor pelo Barcelona, mas evitou falar sobre a possibilidade de assumir o comando técnico do time no futuro, afirmando que prefere se concentrar no presente em vez de se preocupar com o que pode acontecer nos próximos anos.

"Sou uma pessoa que vive um dia de cada vez. Pensar no futuro normalmente não te leva a lugar nenhum", disse o técnico do Como.

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E acrescentou: "Eu pertenço ao Barcelona. Cresci dentro desse clube e conheço todas as pessoas de lá, mas nunca gostei de pensar muito à frente, porque nas vezes em que fiz isso as coisas não deram certo".

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Fàbregas seguiu comparando a vida a pilotar um avião cujo piloto não sabe quando vai parar, ressaltando a importância de aproveitar cada fase, seja ligada à competição, seja à vida familiar.

"Quando é hora de competir, temos que competir. Quando é hora de aproveitar, temos que aproveitar. E quando é hora da família, temos que estar com a família. Tento ser uma pessoa equilibrada, apesar da competitividade, da pressão e das grandes responsabilidades que carrego no Como", explicou.

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O técnico espanhol afirmou que sua prioridade atual é continuar desenvolvendo o time italiano e trabalhar para melhorar seu nível, dizendo que quer aproveitar a experiência atual sem perder a ambição e a vontade de evoluir.

Fàbregas reforçou que está totalmente focado no trabalho no Como, acrescentando que pensar o tempo todo no futuro não acrescenta muito, o que explica por que evitou dar uma resposta clara sobre a possibilidade de treinar o Barcelona.

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Apesar da cautela ao falar do seu futuro, o técnico do Como revelou que acompanha todos os jogos do time catalão e não perde nenhuma partida, mesmo quando está ocupado com a preparação dos jogos da sua equipe atual.

"Não perco nenhum jogo do Barcelona. Outro dia estávamos preparando o plano de jogo para enfrentar o AEK Atenas, e o jogo do Barcelona estava passando no meu celular. Meu assistente teve que me pedir para me concentrar, porque a partida para a qual estávamos nos preparando era importante", contou.

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Fàbregas encerrou elogiando o nível apresentado pelo Barcelona, afirmando que seu amor pelo futebol o leva a acompanhar os times que têm um desempenho de destaque e destacando que o time catalão, ao lado do Paris Saint-Germain e do Bayern de Munique, pratica um futebol de nível excepcional.