A situação do elenco do Bayern de Munique se complica. No 0 a 0 com o Hamburgo, Konrad Laimer precisou sair de campo com dores, mas ao menos não há preocupação com Lennart Karl.
Depois de uma atuação muito fraca até aquele momento, Karl sinalizou que sentia um problema no quadril no início do segundo tempo. Aos 52 minutos, foi substituído por Laimer, que passou a atuar pela ponta direita. Aos 87, porém, Laimer também precisou sair com dores após receber uma pancada. Nathaniel Brown entrou em seu lugar.
Após o apito final, o técnico Vincent Kompany tranquilizou os torcedores em relação a Karl: a substituição já estava planejada para controlar sua carga de trabalho. A situação de Laimer é mais preocupante. "Não parece bom", disse Kompany. Ainda não há um diagnóstico oficial. Se Laimer realmente ficar afastado, a lista de jogadores no departamento médico, que já inclui vários titulares, aumentará.
O capitão e goleiro titular Manuel Neuer só voltará, no mínimo, no início do segundo turno, após sua lesão no pé. Ismael Saibari (ruptura da sindesmose) provavelmente ficará fora até fevereiro, e Harry Kane (ruptura da sindesmose), até março. Jamal Musiala havia voltado de uma lesão muscular na última sexta-feira, contra o Colônia (1 a 1), mas a lesão voltou a incomodá-lo na quarta-feira, no duelo com o OSC Lille (1 a 2). Ele deve ficar fora por quatro a seis semanas.
Michael Olise talvez volte já na terça-feira, contra o Hertha Berlim, pelas oitavas de final da Copa da Alemanha, após uma contusão no pé. Serge Gnabry (lesão muscular) e Alphonso Davies (lesão muscular) ao menos voltaram a treinar com o grupo na sexta-feira. É possível que retornem aos jogos antes do Natal.
Joshua Kimmich ficará suspenso na Bundesliga após receber um cartão vermelho desnecessário contra o HSV.