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A situação do elenco do Bayern de Munique se complica. No 0 a 0 com o Hamburgo, Konrad Laimer precisou sair de campo com dores, mas ao menos não há preocupação com Lennart Karl.

Depois de uma atuação muito fraca até aquele momento , Karl sinalizou que sentia um problema no quadril no início do segundo tempo. Aos 52 minutos, foi substituído por Laimer, que passou a atuar pela ponta direita. Aos 87, porém, Laimer também precisou sair com dores após receber uma pancada. Nathaniel Brown entrou em seu lugar.

Após o apito final, o técnico Vincent Kompany tranquilizou os torcedores em relação a Karl: a substituição já estava planejada para controlar sua carga de trabalho. A situação de Laimer é mais preocupante. "Não parece bom", disse Kompany. Ainda não há um diagnóstico oficial. Se Laimer realmente ficar afastado, a lista de jogadores no departamento médico, que já inclui vários titulares, aumentará.

O capitão e goleiro titular Manuel Neuer só voltará, no mínimo, no início do segundo turno, após sua lesão no pé. Ismael Saibari (ruptura da sindesmose) provavelmente ficará fora até fevereiro, e Harry Kane (ruptura da sindesmose), até março. Jamal Musiala havia voltado de uma lesão muscular na última sexta-feira, contra o Colônia (1 a 1), mas a lesão voltou a incomodá-lo na quarta-feira, no duelo com o OSC Lille (1 a 2). Ele deve ficar fora por quatro a seis semanas.

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Michael Olise talvez volte já na terça-feira, contra o Hertha Berlim, pelas oitavas de final da Copa da Alemanha, após uma contusão no pé. Serge Gnabry (lesão muscular) e Alphonso Davies (lesão muscular) ao menos voltaram a treinar com o grupo na sexta-feira. É possível que retornem aos jogos antes do Natal.

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