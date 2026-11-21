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O astro argentino Lionel Messi, capitão do Inter Miami, recebeu a Chuteira de Ouro da MLS, oferecida pela Audi, referente à temporada de 2026.

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A entrega do prêmio aconteceu durante uma cerimônia realizada antes da partida entre Inter Miami e Columbus Crew, na noite de sábado, no horário local, na abertura da primeira rodada dos playoffs da MLS Cup.

Jorge Mas, coproprietário do Inter Miami, foi o responsável por entregar o prêmio a Messi, em reconhecimento ao feito histórico do argentino, que se tornou o primeiro jogador na história da competição a conquistar a artilharia em duas temporadas consecutivas.

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O capitão do Inter Miami encerrou a temporada regular com 26 gols em 31 partidas, na liderança da lista de artilheiros.

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Messi ficou à frente de Petar Musa, atacante do FC Dallas, que marcou 22 gols, e de Sam Surridge, atacante do Nashville, terceiro colocado com 21 gols.

A influência de Messi não se limitou aos gols: ele também deu 17 assistências, chegando a um total de 43 participações diretas em gols, o maior número entre os jogadores da competição na temporada.

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A lenda argentina também liderou a média de gols por partida, com 0,84 gol por jogo.

Com esse feito, Messi se tornou o sexto jogador na história da MLS a vencer a Chuteira de Ouro mais de uma vez.

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Mas ele alcançou uma marca inédita, já que nenhum outro jogador havia conquistado o prêmio em duas temporadas consecutivas, de acordo com dados da MLS.

A nova conquista dá sequência à sua temporada excepcional de 2025, quando marcou 29 gols e deu 19 assistências na temporada regular, totalizando 48 participações diretas em gols, e faturou a Chuteira de Ouro pela primeira vez. Na ocasião, Messi também foi eleito o melhor jogador da MLS pela segunda temporada seguida.

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Messi sonha em acrescentar ao currículo o prêmio de melhor jogador da liga de 2026, depois de figurar entre os candidatos pela terceira vez consecutiva, após vencê-lo em 2024 e 2025. A conquista reforçaria ainda mais sua supremacia na história dos prêmios individuais da competição.

Quanto ao Inter Miami, a equipe disputa a fase eliminatória como atual campeã da MLS Cup, após terminar a temporada regular em segundo lugar na Conferência Leste. O adversário é o Columbus Crew, sétimo colocado, em uma série de três partidas, na qual avança quem vencer dois jogos.

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O Inter Miami conquistou sua primeira MLS Cup em 2025, ao vencer o Vancouver Whitecaps por 3 a 1 na final.

Na ocasião, Messi foi eleito o melhor jogador da competição, depois de somar 15 participações diretas em gols na fase eliminatória, com 6 gols e 9 assistências.

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Messi, que chegou ao Inter Miami no meio de 2023, segue escrevendo um novo capítulo de sua carreira nos Estados Unidos, depois de anunciar sua aposentadoria da seleção argentina em agosto de 2026, após a derrota para a Espanha por 1 a 0 na final da Copa do Mundo.