"Não o subestimem": comparação entre estrela do Arsenal e Firmino provoca acalorada discussão entre Gary Neville e Carragher

Gary Neville, ex-astro do Manchester United, criticou Jamie Carragher, ex-jogador do Liverpool, por comparar o astro do Arsenal ao brasileiro Roberto Firmino, ex-jogador do Liverpool.

De acordo com o jornal "The Sun", Kai Havertz foi o centro de uma acalorada polêmica no canal "Sky Sports", antes de marcar um gol impressionante na partida entre Arsenal e Chelsea.

O atacante, de 27 anos, teve um papel fundamental na conquista do título da Premier League pelo Arsenal na temporada passada.

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Havertz empatou o gol de Morgan Rogers, com uma finalização de curta distância, e ainda deu um belo drible em Martin Ødegaard para colocar o Arsenal em vantagem.

Antes de inscrever seu nome na lista de artilheiros, o jogador alemão foi comparado ao ex-astro do Liverpool, Roberto Firmino, pelo analista esportivo Jamie Carragher.

Esse elogio provocou uma acalorada polêmica ao vivo no Emirates Stadium com seu colega Gary Neville.

O ídolo do Manchester United, que previu sucesso ao Arsenal na defesa de seu título, disse: "Acho que a presença de Havertz na linha de ataque significa que meus zagueiros centrais podem se deslocar um pouco para o lado dele".

E prosseguiu: "Havertz é um bom jogador, é um jogador de rendimento muito bom, mas não vai te assustar muito".

Carragher, ex-zagueiro do Liverpool, respondeu: "Isso não impediu Mohamed Salah de jogar com Firmino".

Neville, de 51 anos, repreendeu seu colega dizendo: "Não, não, não. Por favor, por favor, por favor, por favor, não diminua o Firmino no sentido de ele ser um jogador incrível, aliás".

Carragher respondeu, tentando sustentar seu argumento, dizendo: "No sentido de marcar gols".

Mas Neville acrescentou: "Ele foi impressionante na forma como serviu de contrapeso para Mané e Salah, isso era essencial".

Então Carragher, de 48 anos, perguntou: "Então por que Havertz não pode ser esse tipo de jogador?".

E Neville afirmou: "Não acho que Havertz seja tão bom quanto Firmino de forma alguma".

Havertz vinha mantendo o jogador Viktor Gyökeres, avaliado em 63,5 milhões de libras esterlinas, fora do time titular do Arsenal nas primeiras etapas da temporada.

Ele também marcou um gol durante a vitória do Arsenal na estreia da temporada sobre o recém-promovido Coventry no mês passado.

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Havertz já marcou 45 gols na Premier League em 166 partidas, enquanto Firmino marcou 82 gols em 256 partidas.