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Traduzido por

Não o ouvi: resposta contundente de Fissing às declarações de Postecoglou

Al-Ittihad x Al-Nassr
Al-Ittihad
Al-Nassr
Campeonato Saudita
J. Wissing
Arábia Saudita
Alemanha

Comentário incendiário do jovem alemão

O alemão Jens Wissing, técnico do Al Ittihad, respondeu com firmeza às declarações de Ange Postecoglou, treinador do Al Nassr, após o clássico que terminou com a vitória do "Al Ameed" por 2 a 1, em partida válida pela quinta rodada da Liga Saudita de Profissionais.

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Postecoglou havia afirmado após a partida que o Al Ittihad só teve atuação de destaque durante os primeiros 15 minutos, ressaltando que o Al Nassr foi o melhor time e dono das oportunidades depois disso, mas as declarações do treinador australiano foram recebidas com uma resposta marcante de Wissing.

Ao ser questionado sobre a fala de Postecoglou, o técnico do Al Ittihad respondeu: "Quero confirmar isso primeiro. Todos viram o que fizemos, e não fomos felizes nos contra-ataques que criamos, e o que fizemos em campo todos podem ver."

Wissing acrescentou que o Al Ittihad não se limitou a defender sua vantagem, mas lidou com a pressão do Al Nassr por meio de ajustes táticos claros, explicando: "Tentamos ajustar o time nas substituições, e jogamos com 5 defensores para reduzir os cruzamentos."

Campeonato Saudita
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Campeonato Saudita
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O treinador alemão afirmou que sua equipe evoluiu muito desde o confronto com o Al Qadsiah, especialmente nos aspectos tático e mental, dizendo: "O confronto de hoje é diferente do confronto com o Al Qadsiah. Desde aquela partida, evoluímos muito tática e mentalmente, e o que vi de tática, espírito e o que aplicamos dentro de campo foi algo maravilhoso."

Wissing encerrou sua resposta ressaltando que o Al Ittihad apresentou seu melhor momento no início da partida, apontando que teve condições de marcar mais de um gol, e disse: "Nos primeiros 35 minutos jogamos uma partida maravilhosa, marcamos dois gols e poderíamos ter marcado mais do que isso, e o Al Nassr nos roubou um gol no primeiro tempo."

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