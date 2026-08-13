No processo cível, o ex-jogador de 56 anos exige exatamente 572.661,18 euros, acrescidos de juros, de uma empresa de auditoria. O motivo da disputa judicial é a fracassada compra de ações de uma empresa de inteligência artificial de Munique. Lehmann havia investido uma quantia de 500.000 euros no ano de 2020. O dinheiro foi administrado fiduciariamente pela empresa ré.

Originalmente, no âmbito de um aumento de capital, deveriam ser garantidas ao vice-campeão mundial de 2002 500.000 ações a um preço preferencial de um euro por unidade. Naquele momento, o valor real da ação, segundo informações oficiais, era de 6,50 euros.

"Fui procurado por um amigo para investir na empresa dele", afirmou Lehmann perante o Tribunal Regional de Munique. No entanto, o acordo planejado tomou um rumo inesperado.

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Lehmann: "Não me disseram para que meu dinheiro seria usado"

A empresa de IA pretendia usar os novos recursos líquidos para assumir uma empresa de máquinas de construção. Essa transação acabou fracassando, já que a empresa-alvo foi avaliada de forma significativamente inferior ao que se supunha anteriormente.

Como consequência, o papel perdeu valor rapidamente. O ex-profissional declarou não ter sido informado sobre esses acontecimentos: "Não me disseram para que meu dinheiro seria usado."

Lehmann agora acusa a empresa de ter violado seus deveres de informação. A companhia teria conhecimento da queda da cotação, mas não o alertou. No momento da alocação, o preço já era de apenas 3,50 euros.

Quanto dinheiro Jens Lehmann perdeu no negócio com ações?

"Eu queria vender imediatamente", ressaltou Lehmann. No entanto, seu conhecido na época, que atuava como diretor da empresa de IA, o teria dissuadido disso. Em retrospecto, Lehmann especulou: "Provavelmente ele tinha medo de que a cotação caísse se eu vendesse."

Além disso, o ex-jogador da seleção alemã em 61 partidas recebeu apenas uma fração dos papéis acordados. "Por isso eu deveria receber 500.000 ações. Recebi apenas 170.000", explicou.

Na visão de seu advogado, houve um engano sobre o valor real. Se um negócio não se concretiza, deve ser oferecida uma reversão da operação.

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Jens Lehmann esteve recentemente nas manchetes por causa do 1860 Munique

O outro lado rejeitou as acusações e alegou uma alteração no contrato, pela qual o preço por ação teria subido para dois euros.

O ex-goleiro nega tal acordo: "Minha impressão era de que meu dinheiro tinha sumido em algum momento e eu não sei o que aconteceu com ele." Atualmente, sua perda gira em torno de 330.000 euros, e o valor dos papéis está agora em pouco menos de um euro.

Com isso, Lehmann volta a estar nas manchetes em um curto espaço de tempo. Mais recentemente, ele contestou duramente uma reportagem do jornal muniquense tz sobre uma multa no Estádio Grünwalder e fez graves acusações contra a polícia.



