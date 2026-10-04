"Não me convenceu": críticas e um recado omanense a Sektioui: aja com pulso de ferro

O jornalista omanense Issa Said criticou o técnico da seleção de Omã, Tarik Sektioui, após a eliminação na semifinal da Copa do Golfo "Golfo 27".

A seleção dos Emirados Árabes Unidos venceu a seleção de Omã por um gol a zero na noite de sábado, no estádio Príncipe Abdullah Al-Faisal, em Jidá, marcando um encontro explosivo com a Arábia Saudita na final. E embora tenha afirmado que o técnico marroquino é "adequado" para comandar os Emirados, cobrou dele decisões mais firmes em relação aos jogadores que não agregam.

Said afirmou, por meio de sua conta na plataforma "X", que Sektioui não o convenceu durante o torneio, seja no que diz respeito às suas reações ou à maneira como lida com os erros, mas ressaltou que isso não significa que ele seja inadequado para a seleção.

E acrescentou: "Um técnico muito adequado para nós, mas ele precisa agir com mão de ferro. O jogador que não agrega deve ser excluído".

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O jornalista omanense manifestou seu estranhamento quanto à utilização de Jamil Al-Yahmadi como volante de contenção, diante da presença de Aahed Al-Mashaikhi e Musab Al-Shaqsi nessa posição, questionando se Sektioui considera que Aahed e Musab não agregam o necessário, ou se Jamil pode oferecer algo melhor nessa função.

Said também criticou o nível de Harib Al-Saadi e Abdullah Fawaz, considerando que o que eles apresentam representa uma "história muito estranha", devido à queda de rendimento, à perda de confiança, à fuga de receber a bola e à falha nos passes, em sua opinião.

O jornalista omanense passou a criticar o que descreveu como "fraqueza de personalidade do jogador omanense", afirmando que não viu entre os jogadores alguém que tivesse liderança suficiente para transmitir confiança aos companheiros ou defender os direitos deles.









Said dirigiu uma mensagem aos jovens jogadores, alertando-os para que não imitem os mais experientes sem critério, dizendo que eles aprendem pouco com os veteranos, porque alguns deles se acostumaram a não ter sucesso e, portanto, a continuidade dos jovens em imitá-los levará ao mesmo resultado.