O técnico do Real Madrid, José Mourinho, elogiou Jude Bellingham após a vitória fora de casa na Liga dos Campeões.
O inglês marcou o gol do empate momentâneo em 1 a 1 na vitória por 3 a 2 sobre o AEK Atenas: ele completou de calcanhar um cruzamento de Marc Cucurella. Com o gol e uma grande atuação, Bellingham recebeu um elogio especial do técnico Mourinho: "Ele é único, é extraordinário", afirmou o português, segundo o jornal esportivo espanhol Marca.
Mourinho foi ainda mais enfático: "Não há nenhum meio-campista no mundo como ele. Ele trabalha, tem qualidade: excelente", disse o técnico do Real. Fede Valverde foi o responsável por garantir a vitória na Grécia ao colocar a bola no canto mais distante, aos 92 minutos, para fechar o placar em 3 a 2.
Bellingham já é considerado um dos favoritos da torcida em Madri por sua dedicação. A direção do clube também teria recebido muito bem a decisão do ex-jogador do Dortmund de adiar para o verão uma cirurgia no ombro que estava planejada, para poder entrar em campo pelo Real na reta final da temporada passada, mesmo sentindo dores.
Mourinho também deixou claro recentemente o quanto admira Bellingham. Depois que foi anunciado que Harry Kane, do Bayern de Munique, havia recebido a Bola de Ouro como melhor jogador do mundo, o técnico do time de Madri examinou atentamente as demais posições e disse: "Quanto à votação da Bola de Ouro, o que mais me surpreendeu foi a posição de Jude Bellingham. Ele ficou em 11º lugar. Não quero comentar mais sobre isso." Assim, ficou claro que ele esperava ver o inglês muito mais bem colocado.
Bellingham deixou o Borussia Dortmund e foi para o Real em 2023, por 127 milhões de euros. Na atual temporada, ele soma cinco gols e quatro assistências em 15 jogos oficiais pelos merengues, considerando todas as competições.