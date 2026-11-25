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Jude Bellingham protagonizou um de seus grandes momentos na temporada no confronto com o Eindhoven, ao participar da virada do Real Madrid rumo a uma vitória expressiva na Champions League, e recebeu amplos elogios de analistas e torcedores.

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Enquanto seu retorno e seu impacto imediato chamavam a atenção, o argentino Jorge Valdano destacou outro aspecto da carreira do jogador inglês, ligado ao que ele ainda pode oferecer nos próximos anos. Para Valdano, Bellingham ocupa um lugar excepcional entre os meio-campistas da Europa, e seu nível atual não reflete todo o seu potencial, sobretudo porque ele ainda não passou dos 23 anos e tem muito tempo pela frente até atingir o auge da carreira.

Diversas fontes, entre elas a france24, repercutiram as declarações do ex-jogador e ex-treinador do Real Madrid sobre a atuação de Bellingham no estúdio de análise da emissora "Movistar", após o jogo em que o time merengue reagiu diante do Eindhoven, depois de sair atrás no placar no primeiro tempo com um gol de pênalti de Ivan Perisic.

Sobre o nível de Bellingham, Valdano afirmou: "Bellingham vive um momento excelente, e talvez não exista na Europa um meio-campista dessa categoria e desse nível". Ele acrescentou que o mais impressionante é a idade do jogador, que ainda tem 23 anos, apesar do desempenho e da influência que demonstra em campo. O argentino prosseguiu: "É preciso olhar duas vezes para a idade dele. Ele tem 23 anos, e é impressionante pensar no enorme espaço que ainda tem para evoluir, porque ainda não chegou ao auge. Em tese, um jogador atinge o auge aos 27 anos, e esse garoto ainda tem 23".

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O técnico José Mourinho foi obrigado a fazer três substituições no início do segundo tempo, e Bellingham foi um dos jogadores que ele colocou em campo, participando da grande mudança no desempenho do time. Seu impacto foi imediato: ele participou da jogada que terminou no gol de empate marcado por Federico Valverde.

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A influência do inglês não se limitou à criação de chances. Ele marcou o gol que colocou o Real Madrid em vantagem, com um belo chute de fora da área, e depois impôs sua presença no meio-campo, ajudando os companheiros a manter a pressão e a organizar o jogo, num momento em que o time precisava de um jogador capaz de mudar o ritmo da partida.

Bellingham tem números que respaldam esse grande momento: marcou 7 gols e deu 4 assistências em 18 partidas entre o Campeonato Espanhol e a Champions League, segundo a Opta, e segue exercendo papel decisivo no Real Madrid, que espera tê-lo como uma das principais peças de seu projeto nas próximas temporadas.

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