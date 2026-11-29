O Manchester City visita o Arsenal na noite deste domingo, no Emirates Stadium, no encerramento da 12ª rodada da Premier League.
O Arsenal lidera a tabela da Premier League com 28 pontos, seis à frente do Manchester City, terceiro colocado.
Em declarações à Sky Sports antes da partida, Maresca explicou que a ausência de Cherki não teve relação com nenhum problema disciplinar e indicou que o nível do jogador nos treinos foi o fator decisivo para que ele ficasse fora do jogo.
Sobre a decisão, o técnico do Manchester City afirmou, segundo a BBC: “Ficou muito claro desde o início dos treinos que a minha decisão foi influenciada pelo que ele vem apresentando. Simplesmente não gostei do desempenho dele nos últimos dias”.
E acrescentou: “Não é uma questão de disciplina. O treino diário é muito importante. Não aconteceu nada, e não há necessidade de exagerar as coisas”.
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Maresca tentou minimizar a polêmica em torno da ausência do jogador, garantindo que a decisão diz respeito apenas ao confronto atual e não significa um problema contínuo com Cherki nem que ele tenha saído dos seus planos para o próximo período.
Ele prosseguiu: “Estamos tentando ser mais sólidos, é uma boa ideia, mas fizemos boas partidas nesta temporada com o Cherki. É algo só para o jogo de hoje”.
As declarações de Maresca deixam claro que a disputa por uma vaga entre os titulares não depende apenas da qualidade técnica dos jogadores, mas também do que eles mostram nos treinos diários, o que torna a manutenção do nível uma condição essencial para ganhar oportunidades.
Sobre a importância do confronto com o Arsenal, o técnico do Manchester City ressaltou que seu time entra em campo com o objetivo de vencer, considerando que se trata de uma oportunidade importante para avaliar a situação da equipe e sua capacidade de competir nas circunstâncias atuais.
Maresca disse: “É uma boa oportunidade. Estamos aqui para vencer o jogo, e isso não vai mudar. Neste momento, é importante para nós, em termos de construção da equipe, ver onde estamos, como competimos e como lidamos com as circunstâncias ao nosso redor”.
Questionado se a vitória é uma necessidade para sua equipe, o treinador afirmou que seu objetivo não muda, mas que prefere encarar cada confronto de forma independente.
E concluiu: “Sempre tentamos vencer, mas, como já disse muitas vezes, o mais importante é encarar as coisas dia após dia”.