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Enzo Maresca, técnico do Manchester City, revelou o motivo de ter deixado o astro francês Rayan Cherki fora do duelo com o Arsenal, explicando que a decisão se deveu à sua insatisfação com o desempenho do jogador nos treinos dos últimos dias.

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O Manchester City visita o Arsenal na noite deste domingo, no Emirates Stadium, no encerramento da 12ª rodada da Premier League.

O Arsenal lidera a tabela da Premier League com 28 pontos, seis à frente do Manchester City, terceiro colocado.

Em declarações à Sky Sports antes da partida, Maresca explicou que a ausência de Cherki não teve relação com nenhum problema disciplinar e indicou que o nível do jogador nos treinos foi o fator decisivo para que ele ficasse fora do jogo.

Sobre a decisão, o técnico do Manchester City afirmou, segundo a BBC: “Ficou muito claro desde o início dos treinos que a minha decisão foi influenciada pelo que ele vem apresentando. Simplesmente não gostei do desempenho dele nos últimos dias”.

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E acrescentou: “Não é uma questão de disciplina. O treino diário é muito importante. Não aconteceu nada, e não há necessidade de exagerar as coisas”.

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Maresca tentou minimizar a polêmica em torno da ausência do jogador, garantindo que a decisão diz respeito apenas ao confronto atual e não significa um problema contínuo com Cherki nem que ele tenha saído dos seus planos para o próximo período.

Ele prosseguiu: “Estamos tentando ser mais sólidos, é uma boa ideia, mas fizemos boas partidas nesta temporada com o Cherki. É algo só para o jogo de hoje”.

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As declarações de Maresca deixam claro que a disputa por uma vaga entre os titulares não depende apenas da qualidade técnica dos jogadores, mas também do que eles mostram nos treinos diários, o que torna a manutenção do nível uma condição essencial para ganhar oportunidades.

Sobre a importância do confronto com o Arsenal, o técnico do Manchester City ressaltou que seu time entra em campo com o objetivo de vencer , considerando que se trata de uma oportunidade importante para avaliar a situação da equipe e sua capacidade de competir nas circunstâncias atuais.

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Maresca disse: “É uma boa oportunidade. Estamos aqui para vencer o jogo, e isso não vai mudar. Neste momento, é importante para nós, em termos de construção da equipe, ver onde estamos, como competimos e como lidamos com as circunstâncias ao nosso redor”.

Questionado se a vitória é uma necessidade para sua equipe, o treinador afirmou que seu objetivo não muda, mas que prefere encarar cada confronto de forma independente.

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E concluiu: “Sempre tentamos vencer, mas, como já disse muitas vezes, o mais importante é encarar as coisas dia após dia”.