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O técnico do Real Madrid, José Mourinho, elogiou Jude Bellingham após a vitória fora de casa na Champions League.

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O inglês marcou o gol do empate provisório em 1 a 1 na vitória por 3 a 2 sobre o AEK Atenas, fora de casa: ele completou de calcanhar um cruzamento de Marc Cucurella. Com o gol e uma grande atuação, Bellingham recebeu elogios especiais do técnico Mourinho. "Ele é único, é extraordinário", afirmou o português, segundo o jornal esportivo espanhol Marca.

Mourinho foi ainda mais enfático: "Não há nenhum meio-campista no mundo como ele. Ele trabalha, tem qualidade: excelente", disse o técnico do Real. O responsável pela vitória na Grécia, porém, foi Fede Valverde, que, aos 92 minutos, colocou a bola no canto oposto para fechar o placar em 3 a 2.

Bellingham já é um dos favoritos da torcida em Madri por sua dedicação. A diretoria do clube também teria visto com bons olhos o fato de o ex-jogador do Dortmund ter adiado para o verão uma cirurgia no ombro que estava planejada, para poder entrar em campo pelo Real na reta final da temporada passada, mesmo sentindo dores.

O técnico Mourinho também deixou claro recentemente que tem Bellingham em alta conta. Depois que foi anunciado que Harry Kane, do Bayern de Munique, havia recebido a Bola de Ouro como melhor jogador do mundo, o treinador do time de Madri analisou atentamente as demais posições e disse: "Quanto à votação da Bola de Ouro, a posição de Jude Bellingham foi o que mais me surpreendeu. Ele ficou em 11º lugar. Não quero comentar mais nada sobre isso." Assim, ficou claro que ele esperava ver o inglês muito mais bem colocado.

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Bellingham trocou o BVB pelo Real em 2023, por 127 milhões de euros. Na atual temporada, soma cinco gols e quatro assistências em 15 jogos oficiais pelos merengues, considerando todas as competições.