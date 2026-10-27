A China não se limitou a suspender a transmissão do Campeonato Espanhol, mas foi além disso, ao decidir apagar completamente Kylian Mbappé dos registros da Bola de Ouro e substituir seu nome por uma expressão chocante: "esta pessoa não existe", em uma escalada sem precedentes da crise do meme satírico que incendiou a fúria de um bilhão e meio de chineses.

A crise de Kylian Mbappé na China se agrava de forma acelerada, transformando-se de uma mera polêmica nas redes sociais em uma crise diplomática e esportiva completa, segundo o jornal espanhol "Sport", tendo como protagonista o astro do Real Madrid e suas declarações polêmicas sobre o falecido líder chinês Mao Tsé-Tung.

"Chá wú cǐ rén": a expressão que apaga um astro

Em um movimento marcante e sem precedentes na história do prêmio, o site "Dongqiudi", um dos mais destacados e maiores sites esportivos da China, decidiu excluir definitivamente o nome de Mbappé de sua classificação oficial do prêmio Bola de Ouro de 2026 e substituí-lo por uma dura expressão chinesa.

Embora o jogador francês tenha ficado em segundo lugar na classificação oficial, atrás do vencedor Harry Kane e à frente de Lamine Yamal, que ocupou o terceiro lugar, a classificação publicada na terça-feira na China exibiu o primeiro lugar com o nome de Kane e o terceiro lugar com o nome de Yamal, enquanto colocou no lugar do segundo lugar a expressão "chá wú cǐ rén", que se traduz literalmente como "não existe tal pessoa" ou "a pessoa não existe".

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O site não se limitou a isso, mas acompanhou a publicação com uma foto em preto e branco do atacante francês, em uma forte referência simbólica, afirmando que não traduziria suas declarações e as considerando ofensivas à torcida chinesa e ao público em geral, transformando assim os resultados do mais importante prêmio individual do futebol em uma plataforma para expressar sua posição política.

Da CCTV ao Dongqiudi: a crise se expande

Esse movimento ocorre dias depois da decisão do canal CCTV, a televisão oficial chinesa, de suspender totalmente a transmissão das partidas do Campeonato Espanhol, segundo reportagens da imprensa local, em razão da mesma crise, o que gera prejuízos comerciais enormes para a LaLiga e coloca em xeque o futuro de marketing de Mbappé no mercado chinês.

Qual é o meme que irritou a China?

As raízes da crise remontam a uma entrevista concedida por Mbappé no programa digital "The Bridge", apresentado por seu companheiro no Real Madrid, Aurélien Tchouaméni.

Quando foi questionado sobre seus memes favoritos, Mbappé relembrou uma imagem montada na qual seu rosto aparecia sobreposto ao rosto de um líder chinês que ele descreveu como "ditador", explicando que achou a imagem engraçada e que a compartilhava muito com seus amigos.

Embora o francês não tenha mencionado explicitamente o nome de Mao Tsé-Tung, a torcida chinesa associou imediatamente suas palavras à imagem satírica que mostra seu rosto sobreposto ao rosto do falecido líder, e um amplo setor de usuários a considerou um desdém e uma zombaria a uma figura central e sagrada na história do país, desencadeando em seguida uma tempestade de críticas que não parou até apagar seu nome da existência futebolística na China.



