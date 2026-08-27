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Switzerland v Italy: Round of 16 - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

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Não é um árabe: a Uefa apoia um candidato de fora da Europa para enfrentar Infantino

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As eleições serão realizadas no Marrocos

Uma reportagem da imprensa afirmou que a União das Federações Europeias de Futebol vai apoiar um candidato de fora da Europa para disputar com Gianni Infantino a presidência da Federação Internacional de Futebol (Fifa). 

O jornal "Mundo Deportivo" afirmou que, com Gianni Infantino sob os holofotes por causa do seu projeto — atualmente suspenso — de privatizar a Copa do Mundo, abrindo-a aos fundos de investimento, a eleição para a presidência da Fifa, marcada para 18 de março de 2027 em Rabat (Marrocos), já provoca muitos debates, e a União das Federações Europeias de Futebol acompanha o processo de perto.

O prazo final para a apresentação das candidaturas termina em 18 de novembro, e Aleksander Ceferin, presidente da União das Federações Europeias de Futebol (Uefa) e opositor de Infantino, manifestou sua intenção de não concorrer à eleição da Fifa.

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 Ainda assim, a Uefa vai apoiar o candidato adversário de Infantino com o objetivo de renovar as estruturas da Fifa, das quais a União das Federações Europeias de Futebol é uma parte dominante.

Em Nyon, acompanham os desdobramentos de perto para saber quem vai enfrentar Infantino, mas a União das Federações Europeias de Futebol (Uefa) hesita em apresentar um candidato europeu para evitar que a eleição seja vista como uma disputa direta entre a Fifa e a Uefa, excluindo as demais confederações.

Nesse sentido, a Uefa não se opõe à opção do canadense Victor Montagliani, de 60 anos, presidente da Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf) e vice-presidente da Fifa desde 2016. Filho de pais italianos, nasceu em Vancouver, mas tem amplo conhecimento do futebol europeu.

De qualquer forma, a União das Federações Europeias de Futebol aguarda para conhecer os detalhes do seu projeto. Se concluir que ele não está de acordo com sua visão para a Fifa, buscará encontrar um candidato europeu em Nyon como último recurso, embora o desejo geral seja quebrar o padrão de presidentes da União Europeia e evitar que assuma um terceiro presidente consecutivo depois do suíço Joseph Blatter (1998-2016) e de Gianni Infantino (que venceu a eleição de 2016 e foi reeleito em 2023). O presidente anterior a eles havia sido o brasileiro João Havelange (1974-1998).

A prioridade da União das Federações Europeias de Futebol é encontrar alguém capaz de unir as confederações. E as próximas semanas serão decisivas para definir o candidato da oposição a Infantino.

 E cada dia que passa favorece o presidente da Fifa, que trava uma campanha eleitoral informal há meses.

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Vale lembrar que relatos anteriores indicaram que a Uefa poderia apoiar o presidente da Confederação Asiática, o bareinita Salman bin Ibrahim Al Khalifa, caso ele concorra à eleição, enquanto o catariano Nasser Al-Khelaifi é considerado uma opção possível, mas ele afirmou estar satisfeito com seu cargo atual como presidente do Paris Saint-Germain.

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