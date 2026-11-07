Não foi apenas o Al-Ittihad que sofreu claramente no início da atual temporada do Campeonato Saudita, pois sua torcida também passou pelo mesmo.

O Al-Ittihad começou bem a temporada no Campeonato Saudita, antes de passar por alguns tropeços no período recente, com destaque para o empate com o Abha, seguido da derrota para o Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, por 4 a 1, na Liga dos Campeões da Ásia da elite.

De acordo com o programa "Dorina Ghair", a torcida do Al-Ittihad também teve o seu pior início no Campeonato Saudita nos últimos 5 anos, após as 5 primeiras partidas disputadas pelo time em seu estádio.

Apenas 103 mil e 215 torcedores assistiram às partidas do Al-Ittihad em casa na atual temporada, o número mais baixo desde a temporada 2021-2022.

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O pior número desde então foi na temporada 2023-2024, quando compareceram 128 mil e 288 torcedores, seguido da temporada 2022-2023, quando compareceram 147 mil e 209 torcedores.

Já o melhor número foi na temporada passada, quando compareceram 199 mil e 657 torcedores, seguido da temporada retrasada, que registrou a presença de 193 mil e 372 torcedores.

Vale lembrar que o Al-Ittihad ocupa a quarta posição na tabela de classificação do Campeonato Saudita, após 12 rodadas, a 6 pontos do líder Al-Hilal, e ambos ainda têm uma partida adiada a disputar.