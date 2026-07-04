Não é só o técnico... Uma nova crise ameaça a temporada do Al-Ittihad antes mesmo de ela começar

As crises continuaram a assolar o Clube Al-Ittihad antes do início da nova temporada de futebol 2026-2027, depois de terem prejudicado a equipe na temporada passada.

Estava previsto que o clube Al-Ittihad realizasse um estágio fora de casa na cidade litorânea de Marbella, na Espanha, entre os dias 14 e 31 de julho deste ano, como parte da segunda fase de sua preparação para a nova temporada.

No entanto, o jornal saudita “Okaz” divulgou uma notícia bombástica ao confirmar que esse treinamento está ameaçado de cancelamento, devido à impossibilidade de arcar com os custos financeiros até o momento.

O Al-Ittihad está realizando a primeira fase do acampamento preparatório na cidade de Jeddah, que começa na próxima terça-feira e se estende por uma semana, período durante o qual os jogadores serão submetidos a exames médicos e testes físicos, antes de viajarem para a Espanha.

A crise em torno do acampamento na Espanha não foi a primeira enfrentada pelos “Tigres” nos últimos tempos, já que o clube ainda não conseguiu contratar um novo técnico até o momento, após a demissão do português Sérgio Conceição ao final da última temporada.

O Al-Ittihad passou por uma série de contratempos na última temporada, que o deixou sem nenhum título: terminou em quinto lugar na Liga Roshen da Arábia Saudita e foi eliminado da Copa do Guardião das Duas Mesquitas e da Supercopa da Arábia Saudita nas semifinais, além de ter sido eliminado da Liga dos Campeões da Ásia nas quartas de final.