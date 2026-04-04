"Não é só o Feyenoord, mas também o Ajax está de olho em Gilberto Mora"

Depois do Feyenoord, agora também o Ajax é associado ao jovem talento Gilberto Mora (17). O novíssimo meio-campista do Club Tijuana, que já disputou cinco partidas pela seleção mexicana, certamente não tem do que reclamar em termos de interesse.

Na mídia futebolística mexicana, foi divulgado na sexta-feira que o Feyenoord observou vários jogadores da seleção mexicana, incluindo Mora.

De acordo com a edição mexicana do Marca, Mora também está na mira do Ajax. Em seu país natal, o meio-campista ofensivo é comparado a Pedri.

Não será fácil para o Ajax e o Feyenoord contratarem Mora. De acordo com o Transfermarkt, ele já vale 10 milhões de euros. No entanto, há muita incerteza quanto à duração de seu contrato.

É possível que o contrato de Mora com o Tijuana termine já em dezembro de 2026. O Napoli, o AC Milan, o Sporting de Lisboa e o FC Porto também acompanham de perto a situação dele.

Anteriormente, Mora já havia sido associado aos gigantes espanhóis FC Barcelona e Real Madrid. Se clubes desse porte entrarem na disputa, parece uma tarefa praticamente impossível para o Ajax e o Feyenoord.

Apesar da idade, Mora já disputou 49 partidas oficiais pelo Tijuana. Nelas, ele marcou nove gols e deu duas assistências.