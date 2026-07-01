Não é por isso... A seleção francesa isenta Deschamps da raiva de Ryan Sharqi

A seleção francesa isentou seu técnico, Didier Deschamps, de qualquer responsabilidade pela irritação de Ryan Sharqi, meio-campista da equipe, após a partida contra a Suécia na Copa do Mundo de 2026.

A seleção francesa conquistou uma vitória fácil sobre a Suécia por 3 a 0, durante a partida que os colocou frente a frente ontem, terça-feira, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Após o término da partida, Deschamps tentou apertar a mão de Ryan Cherki e conversar com ele, mas o jogador francês não demonstrou interesse, o que alguns interpretaram como um sinal de que ele estava irritado por ter jogado apenas alguns minutos na Copa do Mundo.

A emissora francesa “Radio Monte Carlo” entrou em contato com um membro da comissão técnica da seleção francesa para esclarecer a situação, mas ele confirmou que Ryan Sharqi estava irritado consigo mesmo, e não com Deschamps.

Ele explicou: “Ele (Sharqi) estava frustrado consigo mesmo e insatisfeito com seu desempenho após entrar como reserva, e não com o técnico. Ele quer ser decisivo, e suas últimas participações deixaram um gosto amargo na boca.”

Sharqi disputou apenas 55 minutos desde o início desta edição da Copa do Mundo: 3 minutos contra o Senegal, 22 contra o Iraque, 25 contra a Noruega e apenas 5 minutos na partida contra a Suécia.