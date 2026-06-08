"Não é o Olise, mas este deve ser a nova contratação do Real Madrid por 150 milhões"

O Real Madrid está preparando uma oferta milionária por Enzo Fernández, segundo a mídia inglesa. O meio-campista do Chelsea já vem sendo associado a uma transferência para o Santiago Bernabéu há algum tempo.

O Football.london confirma que Fernández deseja deixar o Chelsea neste verão. O clube londrino está disposto a facilitar a transferência caso seja oferecida uma quantia mínima de 150 milhões de euros. Com isso, o Chelsea teria lucro com a venda do argentino, que foi adquirido do Benfica no início de 2023 por cerca de 121 milhões de euros.

Os rumores são reforçados pela reeleição de Florentino Pérez como presidente do Real Madrid. Durante sua campanha, o dirigente de 79 anos prometeu trazer um novo Galáctico para o Santiago Bernabéu e destinar mais de 150 milhões de euros para isso.

O nome da estrela do Bayern de Munique, Michael Olise, foi mencionado com destaque, mas, segundo a mídia inglesa, Pérez considera a chegada de Fernández muito mais realista.

No início de abril, houve grande agitação no Chelsea quando Fernández se pronunciou sobre seu futuro. “Não sei. Ainda faltam oito jogos e a FA Cup. Depois disso, veremos. Acho que seria legal morar em Madri”, disse ele na época à ESPN Argentina.

As declarações não foram bem recebidas pelo Chelsea. O então técnico Liam Rosenior tirou Fernández temporariamente do elenco, fazendo com que ele perdesse os jogos contra o Port Vale e o Manchester City.