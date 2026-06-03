Não é o FC Utrecht, mas sim uma aventura no exterior que atrai o craque do Telstar

Danny Bakker deixa definitivamente o Telstar, segundo noticiou a revista Voetbal International nesta quarta-feira. O capitão do time de Velzen-Zuid não renovará seu contrato, que está chegando ao fim. Para o ex-jogador do ADO Den Haag, Roda JC e NAC Breda, uma interessante aventura na Ásia pode estar à vista.

Por um momento, parecia que Bakker permaneceria na Eredivisie e seguiria seu técnico Anthony Correia. O novo técnico do FC Utrecht havia indicado que gostaria de levar consigo seu “braço direito” do Telstar.

No entanto, essa transferência parece não ir adiante, principalmente porque o clube de Utrecht também vê potencial no zagueiro central Mike Eerdhuijzen, que chegou na última temporada vindo do Sparta Rotterdam. A contratação de Bakker poderia, portanto, ser vista como um desperdício de recursos.

De acordo com a Voetbal International, Bakker teve uma reunião na quarta-feira com sua nova agência. Ficou claro que um grande clube da Coreia do Sul está interessado nele, e alguns clubes japoneses também demonstram um leve interesse nos serviços do zagueiro.

No entanto, está claro que sua passagem pelo Estádio BUKO chegou definitivamente ao fim. Apesar de o número 14 da VriendenLoterij Eredivisie ter indicado que gostaria de continuar com o capitão, o zagueiro de 31 anos comunicou que deseja dar mais um passo (no exterior).

O ex-jovem do ADO Den Haag chegou ao Telstar sem custos de transferência no verão de 2023, com o qual conseguiu uma bela promoção para a primeira divisão na temporada 2024/25. Antes disso, ele atuou no Roda JC e no NAC Breda.

Bakker foi de grande valor para os Leões Brancos nessas três temporadas, inclusive nesta. O zagueiro disputou trinta partidas e marcou quatro gols. Na decisiva partida contra o rebaixamento na última rodada do campeonato contra o FC Volendam, ele foi o grande herói com um gol e uma assistência.



