Um clube egípcio concluiu a contratação de três atacantes brasileiros — Vitão, Erik Silva e João Eichel — com contratos válidos por uma temporada, no âmbito do reforço da equipe durante a atual janela de transferências de verão.

O jornalista britânico Ben Jacobs revelou que os três negócios já foram concretizados, apontando que as movimentações foram conduzidas por Ibrahim Nour El Din, supervisor do time principal de futebol do clube El Sekka El Hadid, após negociações realizadas em coordenação com o observador egípcio Mostafa Hosni e o empresário de jogadores Edson Toninelo.

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As novas contratações fazem parte das movimentações do El Sekka El Hadid para reforçar o elenco antes do início da nova temporada da liga profissional egípcia (segunda divisão), na qual enfrentará o El Tersana na abertura da competição, na próxima sexta-feira.

Erik Silva, de 26 anos, atua na posição de atacante e integrou o elenco do Parnaíba, do Brasil, na última temporada, disputando a quarta divisão pelo clube.

O trio brasileiro participou dos dois amistosos que o El Sekka El Hadid disputou recentemente, diante do Al Shabab do Kuwait e do Proxy, e apresentou um nível de destaque em ambas as partidas.



