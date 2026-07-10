O jogador da seleção marroquina Ezzedine Ounahi provou mais uma vez que é uma das principais estrelas da Copa do Mundo nas duas últimas edições, depois que os números o colocaram no mesmo patamar do lendário argentino Lionel Messi, em uma lista excepcional na qual nenhum outro jogador conseguiu entrar — um feito que reflete o grande talento técnico que o jogador dos “Leões do Atlas” apresenta nos maiores palcos do futebol.

A rede “Opta”, especializada em estatísticas, revelou que apenas dois jogadores conseguiram, nas duas últimas edições da Copa do Mundo, realizar mais de 20 dribles bem-sucedidos e sofrer mais de 20 faltas: o argentino Lionel Messi e o jogador da seleção marroquina Ezzedine Ounahi.

Essa estatística reflete a capacidade de Ounahi de manter a posse de bola sob pressão e sua habilidade nas dribles, além de seu grande impacto na construção do domínio ofensivo da seleção marroquina, continuando a afirmar seu lugar entre os principais jogadores do torneio ao longo de duas edições consecutivas.

A trajetória da seleção marroquina na Copa do Mundo de 2026 foi interrompida nas quartas de final, após perder para a França por 2 a 0, na partida que as colocou frente a frente nessa fase, repetindo assim a superioridade dos “Galo” sobre os “Leões do Atlante” nas disputas eliminatórias da Copa do Mundo.

Por outro lado, a seleção argentina continuou sua campanha de defesa do título mundial, após chegar às quartas de final graças à emocionante vitória por 3 a 2 sobre a seleção egípcia nas oitavas de final, quando conseguiu se recuperar no placar e transformar o déficit em uma vitória valiosa, garantindo assim sua vaga entre as oito melhores seleções do torneio.