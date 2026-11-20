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Um ex-técnico do inglês Ivan Toney, atual atacante do Al-Ahli, da Arábia Saudita, planeja levá-lo de volta ao Campeonato Inglês (Premier League) em breve, cerca de dois anos e meio depois de sua saída.

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Ivan Toney deixou o Campeonato Inglês no meio de 2024, quando se transferiu do Brentford para o Al-Ahli, em um negócio avaliado em cerca de 42 milhões de euros, segundo relatos da imprensa na época.

De acordo com o jornal britânico "The Times", o Crystal Palace é o mais recente interessado em contratar o atacante inglês em breve, já que o clube precisa de um novo jogador para a posição.

O jornal explicou que o interesse surgiu ao mesmo tempo que a contratação do técnico dinamarquês Thomas Frank para comandar a equipe londrina, no lugar do francês Pierre Sage.

Frank tem uma relação próxima com Ivan Toney, a quem treinou no Brentford por quatro anos completos, entre 2020 e 2024, antes de o atacante inglês se transferir para o Al-Ahli no meio de 2024.

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O técnico dinamarquês deseja reforçar o elenco de forma significativa durante a última janela de transferências de inverno para evitar o rebaixamento na Premier League, sobretudo porque a equipe ocupa a 20ª e última posição da tabela, com apenas 7 pontos, conquistados em duas vitórias e um empate, além de 7 derrotas.

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Por sua vez, Ivan Toney não descarta a ideia de voltar ao Campeonato Inglês em breve, principalmente por desejar garantir um lugar fixo na seleção inglesa sob o comando do técnico alemão Thomas Tuchel.

O nome do atacante inglês já foi ligado a vários clubes da Premier League recentemente, com destaque para o Newcastle United, comandado pelo técnico alemão Matthias Jaissle, que já o treinou por dois anos no Al-Ahli.

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Além disso, o jogador de 30 anos também tem sido associado ao Manchester United, que procura um novo nome para o setor ofensivo. No entanto, a situação não parece clara após a contratação do argentino Mauricio Pochettino para comandar a equipe no lugar do inglês Michael Carrick.

Vale lembrar que Ivan Toney tem uma trajetória extensa no futebol inglês, tendo defendido vários clubes em diferentes divisões, como Newcastle United, Wigan Athletic e Barnsley.

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No entanto, a passagem mais marcante foi ao lado de Thomas Frank no Brentford, iniciada em 2020, quando Ivan Toney foi o artilheiro da Championship e levou a equipe ao acesso à Premier League.

Toney teve grandes atuações pelo clube inglês em seus três primeiros anos, mas o quarto foi o pior de sua carreira, depois de ficar comprovado o uso de substâncias dopantes, o que lhe rendeu uma suspensão de oito meses completos na época.

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Toney se reencontrou após a transferência para o Al-Ahli no meio de 2024, levando a equipe ao título da Liga dos Campeões da Ásia Elite duas vezes consecutivas, a primeira vez que o Al-Ahli conquistou o troféu em toda a sua história.

O atacante inglês também terminou em segundo lugar na artilharia do Campeonato Saudita nas duas últimas temporadas: na primeira, com 23 gols, dois a menos que o português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr; na segunda, com 32 gols, um a menos que o mexicano Julián Quiñones, astro do Al-Qadsiah.

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Ivan Toney é, até o momento, o artilheiro da atual temporada da Liga Roshn Saudita, com 13 gols, cinco à frente de Ronaldo e também do holandês Tijjani Reijnders, meio-campista do Al-Qadsiah.