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"Não é hora de falar": Milan toma decisão surpreendente antes do duelo com a Atalanta

Milan x Atalanta
Milan
Atalanta
Campeonato Italiano
Rúben Amorim
Itália
Portugal

Uma mensagem clara antes da sequência de confrontos

Em um movimento que reflete o tamanho da pressão imposta pelo calendário congestionado de partidas, o Milan decidiu sacrificar os compromissos com a imprensa para dar aos seus jogadores e à comissão técnica mais tempo de preparação para os próximos desafios, após cancelar a entrevista coletiva de seu treinador Ruben Amorim antes do duelo contra a Atalanta pelo Campeonato Italiano.

O Milan anunciou o cancelamento da tradicional entrevista coletiva do técnico português Ruben Amorim, que estava marcada para antes do confronto com a Atalanta, no domingo à noite, no estádio San Siro, pelo Campeonato Italiano.

A decisão veio logo após o retorno da equipe da Áustria, depois de derrubar o Salzburg (4 a 0) pela Liga Europa, já que a comissão técnica prefere concentrar-se na preparação para a partida, especialmente após o empate contra o Sassuolo. Amorim deve comandar a única sessão de treinos do time no sábado, antes do aguardado jogo.

Segundo o site "Foot Mercato", da França, em informações da imprensa italiana, a decisão poderá se repetir na próxima semana, diante do acúmulo de partidas. O Rossonero se prepara para viajar à Inglaterra para enfrentar o Bournemouth pela Liga Europa, antes de retornar a Milão no dia seguinte, preparando-se para a viagem a Udine.

Com o pouco tempo entre os confrontos, a comissão técnica dá prioridade à recuperação física, ao gerenciamento do esforço dos jogadores e aos treinamentos em campo, em detrimento das aparições na imprensa, em uma tentativa de preservar a prontidão da equipe durante a fase mais congestionada da temporada.

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
Inter de MilãoInter de MilãoINT
6510188+1016
V
E
V
V
V
2
LazioLazioLAZ
6510114+716
V
V
E
V
V
3
RomaRomaROM
6420143+1114
E
E
V
V
V
4
FrosinoneFrosinoneFRC
7412139+413
V
D
V
E
V
5
CagliariCagliariCGL
641163+313
E
V
V
V
D
6
MilanMilanMIL
6330115+612
E
V
E
E
V
7
JuventusJuventusJUV
632195+411
E
V
D
E
V
8
ComoComoCOM
632196+311
E
D
V
V
V
9
NapoliNapoliNAP
7313107+310
D
V
E
V
D
10
AtalantaAtalantaATA
63038809
V
D
D
D
V
11
SassuoloSassuoloSAS
72231214-28
D
E
D
V
E
12
TorinoTorinoTOR
621379-27
V
E
D
V
D
13
LecceLecceLEC
6204612-66
D
D
V
D
D
14
BolognaBolognaBOL
612357-25
V
E
D
E
D
15
UdineseUdineseUDI
6114913-44
D
D
D
D
V
16
A.C. MonzaA.C. MonzaMON
6114915-64
D
V
D
E
D
17
GenoaGenoaGEN
6114511-64
V
D
E
D
D
18
ParmaParmaPAR
6114410-64
D
V
D
E
D
19
FiorentinaFiorentinaFIO
6114714-74
D
E
V
D
D
20
VeneziaVeneziaVEN
7106616-103
V
D
D
D
D
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UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
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