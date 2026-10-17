Em um movimento que reflete o tamanho da pressão imposta pelo calendário congestionado de partidas, o Milan decidiu sacrificar os compromissos com a imprensa para dar aos seus jogadores e à comissão técnica mais tempo de preparação para os próximos desafios, após cancelar a entrevista coletiva de seu treinador Ruben Amorim antes do duelo contra a Atalanta pelo Campeonato Italiano.

O Milan anunciou o cancelamento da tradicional entrevista coletiva do técnico português Ruben Amorim, que estava marcada para antes do confronto com a Atalanta, no domingo à noite, no estádio San Siro, pelo Campeonato Italiano.

A decisão veio logo após o retorno da equipe da Áustria, depois de derrubar o Salzburg (4 a 0) pela Liga Europa, já que a comissão técnica prefere concentrar-se na preparação para a partida, especialmente após o empate contra o Sassuolo. Amorim deve comandar a única sessão de treinos do time no sábado, antes do aguardado jogo.

Segundo o site "Foot Mercato", da França, em informações da imprensa italiana, a decisão poderá se repetir na próxima semana, diante do acúmulo de partidas. O Rossonero se prepara para viajar à Inglaterra para enfrentar o Bournemouth pela Liga Europa, antes de retornar a Milão no dia seguinte, preparando-se para a viagem a Udine.

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Com o pouco tempo entre os confrontos, a comissão técnica dá prioridade à recuperação física, ao gerenciamento do esforço dos jogadores e aos treinamentos em campo, em detrimento das aparições na imprensa, em uma tentativa de preservar a prontidão da equipe durante a fase mais congestionada da temporada.