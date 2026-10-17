Em um movimento que reflete o tamanho da pressão imposta pelo calendário congestionado de partidas, o Milan decidiu sacrificar os compromissos com a imprensa para dar aos seus jogadores e à comissão técnica mais tempo de preparação para os próximos desafios, após cancelar a entrevista coletiva de seu treinador Ruben Amorim antes do duelo contra a Atalanta pelo Campeonato Italiano.
O Milan anunciou o cancelamento da tradicional entrevista coletiva do técnico português Ruben Amorim, que estava marcada para antes do confronto com a Atalanta, no domingo à noite, no estádio San Siro, pelo Campeonato Italiano.
A decisão veio logo após o retorno da equipe da Áustria, depois de derrubar o Salzburg (4 a 0) pela Liga Europa, já que a comissão técnica prefere concentrar-se na preparação para a partida, especialmente após o empate contra o Sassuolo. Amorim deve comandar a única sessão de treinos do time no sábado, antes do aguardado jogo.
Segundo o site "Foot Mercato", da França, em informações da imprensa italiana, a decisão poderá se repetir na próxima semana, diante do acúmulo de partidas. O Rossonero se prepara para viajar à Inglaterra para enfrentar o Bournemouth pela Liga Europa, antes de retornar a Milão no dia seguinte, preparando-se para a viagem a Udine.
Com o pouco tempo entre os confrontos, a comissão técnica dá prioridade à recuperação física, ao gerenciamento do esforço dos jogadores e aos treinamentos em campo, em detrimento das aparições na imprensa, em uma tentativa de preservar a prontidão da equipe durante a fase mais congestionada da temporada.
|#
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|E
|D
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|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|6
|5
|1
|0
|18
|8
|+10
|16
V
E
V
V
V
|2
|6
|5
|1
|0
|11
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|+7
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V
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V
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|+11
|14
E
E
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V
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|+4
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D
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E
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|+3
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V
V
V
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|+6
|12
E
V
E
E
V
|7
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|1
|9
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|+4
|11
E
V
D
E
V
|8
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|3
|2
|1
|9
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|+3
|11
E
D
V
V
V
|9
|7
|3
|1
|3
|10
|7
|+3
|10
D
V
E
V
D
|10
|6
|3
|0
|3
|8
|8
|0
|9
V
D
D
D
V
|11
|7
|2
|2
|3
|12
|14
|-2
|8
D
E
D
V
E
|12
|6
|2
|1
|3
|7
|9
|-2
|7
V
E
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V
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|13
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|2
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|4
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D
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V
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|-2
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V
E
D
E
D
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|4
|9
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|-4
|4
D
D
D
D
V
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|6
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|1
|4
|9
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|4
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V
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E
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|1
|1
|4
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|4
V
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E
D
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|18
|6
|1
|1
|4
|4
|10
|-6
|4
D
V
D
E
D
|19
|6
|1
|1
|4
|7
|14
|-7
|4
D
E
V
D
D
|20
|7
|1
|0
|6
|6
|16
|-10
|3
V
D
D
D
D