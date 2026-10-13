Não é Hamza Abdelkarim: torcedores do Barcelona escolhem o substituto de Raphinha no ataque

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A torcida dá seu recado: será que Flick vai escutar?

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A torcida do Barcelona definiu sua posição sobre o jogador que prefere ver como centroavante na partida contra o Galatasaray pela Liga dos Campeões, diante da ausência do brasileiro Raphinha no duelo aguardado em Istambul, nesta terça-feira à noite.

Os resultados de uma pesquisa de opinião publicada pelo jornal espanhol "Mundo Deportivo" mostraram clara vantagem para o outro brasileiro, Gabriel Jesus.

De acordo com a pesquisa lançada pelo jornal nesta terça-feira, o percentual de votos favoráveis à escolha de Jesus superou os 80%, numa indicação do desejo da maioria dos participantes de lhe dar a oportunidade de comandar o setor ofensivo do Barcelona, em vez de buscar opções alternativas para compensar a ausência de Raphinha.

Jesus teve a chance de suprir a falta de Raphinha na partida contra o Getafe e conseguiu aproveitá-la ao marcar um gol que evidenciou sua capacidade de se movimentar dentro da área e finalizar as jogadas com eficiência, o que reforçou suas chances de reconquistar a confiança do treinador Hansi Flick.

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A questão não se limita a Jesus, já que Flick dispõe de outras opções, a mais destacada delas apostar em Anthony Gordon, que vem apresentando bons desempenhos recentemente, com ajustes nas posições de alguns jogadores do setor ofensivo, onde Fermín López ou Karim Adeyemi podem receber um papel em uma das pontas. Além disso, o egípcio Hamza Abdelkarim segue como uma das importantes opções ofensivas, mesmo que como substituto no segundo tempo.

Jogos da(o) Liga dos Campeões Feyenoord x Como Max

LASK x Liverpool Max

Slovan Bratislava x Stuttgart Max

Manchester City x PSG Max

Shakhtar Donetsk x AEK Athens Max

Bodo/Glimt x Borussia Dortmund Max

Roma x Real Madrid Max

Bétis x Porto Max

Aston Villa x Fenerbahçe Max

















Também permanece em aberto a opção de mudar o desenho tático, com a utilização de um falso nove, o que poderia dar a Dani Olmo a chance de ocupar essa posição, conforme a natureza do plano que o treinador alemão escolher para o confronto.

Apesar das diversas alternativas à disposição de Flick, os resultados da pesquisa do "Mundo Deportivo" pendem claramente para Jesus, que recebeu o apoio de mais de 80% dos participantes, enquanto a decisão final sobre quem será o atacante titular no duelo contra o Galatasaray segue nas mãos do treinador alemão.