Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Publicidade
Tudo sobre apostas na GOAL
FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
Traduzido por

Não é Hamza Abdelkarim: torcedores do Barcelona escolhem o substituto de Raphinha no ataque

Siga GOAL no Google

A torcida dá seu recado: será que Flick vai escutar?

Publicidade

A torcida do Barcelona definiu sua posição sobre o jogador que prefere ver como centroavante na partida contra o Galatasaray pela Liga dos Campeões, diante da ausência do brasileiro Raphinha no duelo aguardado em Istambul, nesta terça-feira à noite.

Os resultados de uma pesquisa de opinião publicada pelo jornal espanhol "Mundo Deportivo" mostraram clara vantagem para o outro brasileiro, Gabriel Jesus.

De acordo com a pesquisa lançada pelo jornal nesta terça-feira, o percentual de votos favoráveis à escolha de Jesus superou os 80%, numa indicação do desejo da maioria dos participantes de lhe dar a oportunidade de comandar o setor ofensivo do Barcelona, em vez de buscar opções alternativas para compensar a ausência de Raphinha.

Jesus teve a chance de suprir a falta de Raphinha na partida contra o Getafe e conseguiu aproveitá-la ao marcar um gol que evidenciou sua capacidade de se movimentar dentro da área e finalizar as jogadas com eficiência, o que reforçou suas chances de reconquistar a confiança do treinador Hansi Flick.

Publicidade
Publicidade

A questão não se limita a Jesus, já que Flick dispõe de outras opções, a mais destacada delas apostar em Anthony Gordon, que vem apresentando bons desempenhos recentemente, com ajustes nas posições de alguns jogadores do setor ofensivo, onde Fermín López ou Karim Adeyemi podem receber um papel em uma das pontas. Além disso, o egípcio Hamza Abdelkarim segue como uma das importantes opções ofensivas, mesmo que como substituto no segundo tempo.

Jogos da(o) Liga dos Campeões

  • FeyenoordComo

    Feyenoord x Como

    Max
  • LASKLiverpool

    LASK x Liverpool

    Max
  • Slovan BratislavaStuttgart

    Slovan Bratislava x Stuttgart

    Max
  • Manchester CityPSG

    Manchester City x PSG

    Max
  • Shakhtar DonetskAEK Athens

    Shakhtar Donetsk x AEK Athens

    Max
  • Bodo/GlimtBorussia Dortmund

    Bodo/Glimt x Borussia Dortmund

    Max
  • RomaReal Madrid

    Roma x Real Madrid

    Max
  • BétisPorto

    Bétis x Porto

    Max
  • Aston VillaFenerbahçe

    Aston Villa x Fenerbahçe

    Max

Também permanece em aberto a opção de mudar o desenho tático, com a utilização de um falso nove, o que poderia dar a Dani Olmo a chance de ocupar essa posição, conforme a natureza do plano que o treinador alemão escolher para o confronto.

Apesar das diversas alternativas à disposição de Flick, os resultados da pesquisa do "Mundo Deportivo" pendem claramente para Jesus, que recebeu o apoio de mais de 80% dos participantes, enquanto a decisão final sobre quem será o atacante titular no duelo contra o Galatasaray segue nas mãos do treinador alemão.