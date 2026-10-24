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O meia Morgan Gibbs-White, do Nottingham Forest, pediu aos companheiros de equipe mais eficiência nas finalizações após ver outra vitória na Premier League escapar em Portman Road. Apesar de dominar o confronto de sexta-feira à noite contra o Ipswich Town, o Nottingham Forest teve de se contentar com um empate por 1 a 1 após desperdiçar várias chances claras de gol.

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Meia lamenta chances desperdiçadas em Suffolk

Gibbs-White acredita que as vitórias logo virão para a equipe de Oliver Glasner se ela resolver a falta de gols que lhe custou dois pontos em Suffolk. Neco Williams aproveitou o cruzamento de Daniel Munoz aos 13 minutos para marcar seu primeiro gol desde abril. Aos 41, um recuo curto de Nikola Milenkovic permitiu que Julio Enciso finalizasse diante de Matz Sels e marcasse seu primeiro gol pelo Ipswich. Ao encerrar uma sequência de três derrotas, o time visitante ultrapassou Coventry City e Tottenham e subiu para o 16º lugar.

Cortes em cima da linha impedem vitória dos visitantes, superiores em campo

O Nottingham Forest produziu 2,31 gols esperados em 17 finalizações na sexta-feira e chegou a 137 chutes na liga, atrás apenas dos 138 do Manchester United. Mesmo assim, marcou apenas seis gols, a menor marca da competição, empatada com outras equipes, e deixou escapar sete pontos após estar à frente no placar, apenas um a menos que os oito perdidos durante toda a temporada passada. De volta ao time, o meia Gibbs-White teve uma finalização defendida com a ponta do pé por Christian Walton e tirada em cima da linha por Leif Davis, que também afastou um chute de Dan Ndoye.

Ao falar à Sky Sports sobre o desperdício de chances de sua equipe no ataque, Gibbs-White disse: "É uma pergunta que temos feito a nós mesmos nos treinos. Temos feito exercícios de finalização e, se vocês tivessem visto como a bola estava entrando ontem, foi excelente. Mas, no jogo, ela simplesmente não entrou. É um assunto que discutimos e não é bom o suficiente, mas tenho orgulho dos companheiros por continuarem lutando e jogando em alto nível.

"Isso exige uma mentalidade muito forte. Estamos passando por uma fase ruim, mas precisamos continuar positivos, manter a união, a mentalidade e o nível das atuações. Se continuarmos jogando assim, certamente teremos de vencer. No segundo tempo, dominamos completamente e, na minha opinião, deveríamos ter vencido o jogo. Se continuarmos jogando assim, certamente teremos de vencer."

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Decisão controversa da arbitragem gera debate

A polêmica surgiu aos 48 minutos, quando Issa Diop derrubou James McAtee no momento em que o meia avançava em direção ao gol. Após inicialmente mandar o jogo seguir, o árbitro Thomas Bramall consultou o monitor à beira do campo para avaliar uma possível expulsão, mas mostrou o cartão amarelo ao defensor. Ele explicou que McAtee "havia tocado a bola para o lado direito do gol". À Sky Sports, Glasner insistiu que era um "cartão vermelho claro", embora tenha "gostado" de ver o árbitro consultar o monitor e seguir o "procedimento correto".

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O Forest pressionou nos minutos finais. Livre de marcação, o zagueiro Murillo cabeceou para fora; Liam Delap, ex-atacante do Ipswich, cabeceou por cima a cerca de 5,5 metros do gol e finalizou outra vez para fora, rente à trave; e Callum Hudson-Odoi também não acertou o alvo. Pelo time de Gary O'Neil, nono colocado, Jack Clarke mandou uma finalização com efeito para fora.

Jogos difíceis antecedem a pausa para as seleções

Embora o ponto conquistado na sexta-feira tenha tirado o Forest da zona de rebaixamento, com seis pontos, os resultados das outras partidas do fim de semana podem levá-lo imediatamente de volta às três últimas posições. A equipe busca apenas sua segunda vitória na liga sob o comando de Glasner. O clube do leste da região de Midlands visita o Brentford no próximo fim de semana em busca de finalmente transformar seu grande número de finalizações em gols. Depois, recebe o Manchester City em 7 de novembro, antes da próxima pausa para as seleções.