Emmanuel Petit, antigo campeão do mundo com a França, dirigiu uma mensagem direta a Jude Bellingham e ao seu treinador José Mourinho, exigindo que a personalidade de líder demonstrada pelo craque inglês no Mundial 2026 seja aproveitada dentro do Real Madrid, ao lado de Kylian Mbappé.

Petit, autor do terceiro golo na final do Mundial de 1998, pediu a José Mourinho que aposte em Jude Bellingham e Kylian Mbappé como verdadeiros líderes do Real Madrid ao longo da nova temporada, sublinhando que o clube precisa de reconstruir a sua identidade coletiva.

Petit elogiou o nível que Bellingham apresentou no Mundial 2026, afirmando que a raiva e a ambição com que se mostrou durante o torneio devem manter-se no Real Madrid.

O site Goal transmitiu as declarações do antigo craque do Arsenal e do Chelsea: "Esta é a versão que quero ver de Bellingham dentro de campo. Jogou como um leão e mostrou personalidade de líder dentro e fora de campo".

E acrescentou: "Esteve sujeito a uma pressão enorme, e não se esqueçam de que, há alguns meses, alguns puseram em causa o seu direito de integrar a seleção de Inglaterra no Mundial, por isso tinha algo a provar".

Bellingham realizou um torneio excecional, depois de ter terminado o Mundial como melhor marcador entre os médios, com sete golos, um número sem precedentes para qualquer médio numa única edição do Mundial.

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Petit acrescentou: "Se eu fosse adepto do Real Madrid, diria a Bellingham e a Mbappé: 'Este é o nível que queremos ver de vós. As expectativas são muito altas para a próxima temporada'".

E previu que Mourinho terá uma conversa especial com a dupla, dizendo: "Vai dizer-lhes: é isto que espero de vós, entrem em campo e sejam os líderes da equipa".

Mbappé recupera a sua humildade

Petit também elogiou o que Kylian Mbappé apresentou no Mundial, considerando que o capitão da seleção francesa recuperou a sua humildade e o seu espírito de líder.

E disse: "Vimos o Mbappé que conhecemos no início da sua carreira; humilde, próximo dos colegas e do treinador, e um líder dentro de campo".

Mbappé marcou dez golos para se sagrar melhor marcador do Mundial, tornando-se também o melhor marcador de sempre da história do Mundial, mas Petit frisou que isso vai elevar o nível das expectativas quando regressar ao Real Madrid.

E esclareceu: "Os adeptos do Real Madrid viram o que ele fez com a seleção francesa, e vão esperar que lidere a equipa dentro e fora de campo, tal como fizeram Cristiano Ronaldo e várias lendas do clube".

Petit encerrou as suas declarações sublinhando que Mourinho tem a obrigação de construir uma equipa assente no trabalho coletivo, e não em lampejos individuais, acrescentando: "O Real Madrid não pode depender sempre do brilho de Mbappé ou de Vinícius. A Espanha e o Paris Saint-Germain provaram nas duas últimas temporadas que a força da equipa é mais importante do que os indivíduos, mesmo que se tenham os melhores jogadores".

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