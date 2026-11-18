Compartilhar Siga GOAL no Google

Três grandes nomes estiveram na mesa do Barcelona, e apenas um deixou Deco arrependido. Em uma entrevista nada comum, o diretor esportivo do Barça quebrou o silêncio e revelou o atacante que lhe causou grande decepção por não ter sido contratado.

Publicidade

O Barcelona contratou atacantes de primeira linha nos últimos anos, mas também tentou fechar negócios que não se concretizaram por diferentes motivos, alguns por questões financeiras e outros pelas circunstâncias de outros clubes.

Em entrevista a Bojan Krkić no programa "Tot Costa", da "Ràdio Catalunya", Deco, diretor esportivo do Barcelona, revelou qual atacante, entre três grandes nomes, lhe causou grande decepção por não ter conseguido contratá-lo.

Quando lhe pediram para escolher entre o argentino Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, o colombiano Luis Díaz, atualmente no Bayern de Munique, e o português Bernardo Silva, atualmente meio-campista do Real Madrid, Deco hesitou por alguns instantes e então decidiu.

Na entrevista reproduzida pelo "Mundo Deportivo", Deco respondeu: "Luis Díaz". Uma resposta curta, mas carregada de significado, que revelou o tamanho do arrependimento dentro da diretoria do Barcelona por ter perdido esse negócio.

Publicidade Publicidade

Nico Williams, do Athletic Bilbao, que esteve envolvido em uma longa novela de transferência antes de Julián, não foi incluído na pergunta feita a Deco, o que restringiu a comparação apenas aos três nomes.

Tópicos relacionados

Deco se referia às temporadas 2023-2024 e 2024-2025, quando Luis Díaz queria deixar o Liverpool, e o Barcelona tinha grande interesse nele e mantinha contato constante com o jogador, já que o ponta colombiano desejava se transferir para o clube catalão.

Na época, Díaz via no Barcelona o projeto ideal para ele e aguardava apenas um sinal para fechar o negócio, enquanto a diretoria do Barça fazia todo o possível para convencer o Liverpool a liberar seu jogador.

Publicidade

No entanto, o valor altíssimo pedido pelo Liverpool impediu a conclusão do negócio, em um momento difícil para o orçamento do clube catalão, que enfrentava uma grave crise financeira que o impedia de pagar as grandes quantias exigidas no mercado de transferências.

Apesar das repetidas tentativas do Barcelona e do contato constante com o jogador e seu empresário, os valores exigidos pelo clube inglês estavam além da capacidade do Barça naquele momento, e o sonho catalão de contratar o ponta colombiano fracassou.

Publicidade

No fim, Luis Díaz acabou se transferindo para o Bayern de Munique no verão de 2025, e o Barcelona perdeu um dos principais alvos em que trabalhava havia duas temporadas, com o jogador indo para um rival europeu direto.

Luis Díaz é considerado um dos melhores pontas do mundo nos últimos anos, graças à sua grande velocidade, à capacidade de drible e ao alto faro de gol, o que o tornou alvo dos grandes clubes europeus.

Publicidade

Já Julián Álvarez acabou optando por se transferir para o Atlético de Madrid, enquanto Bernardo Silva seguiu sua carreira no Real Madrid, mas Deco garantiu que o maior arrependimento foi justamente Luis Díaz.

Fica agora a pergunta: o Barcelona voltará a tentar contratar Luis Díaz no futuro, ou a oportunidade se perdeu para sempre depois de sua ida para o Bayern de Munique?

Publicidade

As palavras de Deco confirmam que o Barcelona esteve muito perto de um grande negócio, mas o dinheiro foi o único obstáculo, e a torcida catalã ainda se pergunta: o que teria acontecido se Díaz tivesse vestido a camisa blaugrana?