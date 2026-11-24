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Achraf Hakimi afirmou que o Marrocos deixou a melhor imagem possível enquanto o Tribunal Arbitral do Esporte se prepara para decidir sobre a controversa final da Copa Africana de Nações de 2025 contra o Senegal. Apesar de relatos de última hora sobre um possível adiamento, o defensor do Paris Saint-Germain segue concentrado em descansar antes do confronto de quarta-feira com a Roma pela Champions League.

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Hakimi mantém a calma antes da decisão do CAS

O lateral-direito do Paris Saint-Germain e capitão do Marrocos, Achraf Hakimi, demonstrou tranquilidade enquanto aguarda a decisão final do Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) sobre a controversa final da Copa Africana de Nações de 2025 contra o Senegal. Prevista para terça-feira, 24 de novembro de 2026, a decisão pode ser adiada, segundo relatos publicados no fim da tarde após uma reclamação de última hora apresentada pelo Marrocos.

Ao falar sobre a decisão iminente, Hakimi afirmou que pretende descansar em casa e se preparar para o confronto do PSG com a Roma pela Champions League, em vez de ficar pensando no resultado do processo. "Será um dia tranquilo, vou para casa descansar. Depois, alguém me contará a decisão e será isso. Então vou dormir para o jogo de amanhã", disse Hakimi.

Hakimi defende a conduta do Marrocos na final

Na final da Copa Africana de Nações de 2025, disputada em casa, o Marrocos conquistou seu segundo título continental. A partida, porém, gerou grande controvérsia depois que a CAF aplicou a Hakimi uma suspensão de dois jogos em 18 de janeiro de 2026, sendo um deles com a punição suspensa por um ano, por conduta antidesportiva envolvendo as toalhas do goleiro senegalês Edouard Mendy durante a chuva. Ao comentar os acontecimentos da final, Hakimi defendeu suas ações e apontou para o comportamento do adversário.

"A decisão não é fácil. Todo mundo viu o que aconteceu em campo, cada um tem sua opinião, e eu tenho a minha. No futebol, não dá para simplesmente sair de campo daquele jeito", disse Hakimi. "Sinto que fiz meu trabalho, a equipe está orgulhosa e deixou a melhor imagem possível do Marrocos. Por mim e pelos torcedores, temos de continuar orgulhosos do que fizemos."

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Foco se volta para a próxima Copa Africana

Hakimi, que terminou em sexto lugar na Bola de Ouro de 2025 e ganhou o prêmio de Jogador Africano do Ano de 2025, ressaltou que o elenco do Marrocos permanece unido, independentemente da decisão do CAS. Depois de representar seu país em três Copas do Mundo e quatro edições da Copa Africana de Nações, ele afirmou que o foco precisa se voltar rapidamente para os próximos compromissos da seleção.

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"Estamos esperando juntos. Seja qual for a decisão, temos de estar prontos para a próxima Copa Africana de Nações, que é o mais importante agora", acrescentou Hakimi.

Champions League aguarda em Paris

Enquanto aguarda a decisão do CAS, Hakimi volta a ter como prioridade os compromissos pelo clube no Parque dos Príncipes, onde o PSG, atual bicampeão da Champions League, recebe a Roma.

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Com cinco títulos da Ligue 1 e duas conquistas europeias consecutivas, em 2025 e 2026, pelo time parisiense, o defensor de 28 anos busca ajudar a equipe de Luis Enrique a manter os 100% de aproveitamento no início da campanha europeia.