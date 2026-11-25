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O BVB conquistou um respeitável empate por 1 a 1 fora de casa contra o Arsenal. Um lance, porém, irritou Niko Kovac.

Aos 51 minutos, Viktor Gyökeres, autor do gol que abriu o placar para o Arsenal aos 10, foi atingido pela bola no braço durante uma cobrança de escanteio. Antes do contato, ele havia estendido claramente o braço em direção à bola. O árbitro Maurizio Marianni mandou o jogo seguir, e o VAR também não interveio. Kovac não entendeu a decisão.

“Eu também não consigo mais explicar. Não sei mais o que é mão e o que não é mão”, disse o treinador de 55 anos sobre o lance, após a partida, à Amazon Prime. Sobre a falta de intervenção do VAR, acrescentou: “Dependendo de quem está diante da televisão, a decisão é a seu favor ou contra você.”

Notas do BVB contra o Arsenal: dois defensores brilham

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Por que o BVB deveria ter recebido um “pênalti claro” contra o Arsenal

O especialista em arbitragem da Amazon Prime também entendeu a irritação de Kovac. “Ele amplia a área do corpo, há um pouco de intenção. Para mim, é um pênalti claro”, analisou Patrick Ittrich depois da partida. Para o ex-árbitro da Bundesliga, “o único argumento” contra a marcação do pênalti seria “pensar que o jogador está recolhendo o braço”. Mas ponderou: “Ele só o recolhe quando a bola já toca sua mão. E dava para prever a trajetória da bola havia bastante tempo. Na verdade, ele quer cabecear, percebe: ‘Não vou alcançar’ e então levanta o cotovelo e toca claramente na bola com a mão.”

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O lance aconteceu justamente na melhor fase do Dortmund após o intervalo. Mesmo sem o pênalti, os aurinegros chegaram ao empate pouco depois. Maximilian Beier concluiu com a mesma categoria uma jogada individual brilhante de Joane Gadou, que já fazia uma grande partida , e marcou o 1 a 1 apenas quatro minutos após o toque de mão de Gyökeres.

E o resultado poderia ter sido ainda melhor para o BVB: Jobe Bellingham aproveitou o rebote de um chute forte de Julian Ryerson e marcou o que seria o 2 a 1 para os visitantes, aos 68 minutos, mas estava ligeiramente impedido.

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No fim, os Gunners ficaram mais perto do gol da vitória: Gyökeres cabeceou para fora, livre de marcação, aos 75 minutos; Serhou Guirassy, ao tentar afastar a bola, tabelou involuntariamente duas vezes com a trave do próprio gol, aos 79; e Declan Rice também acertou a trave, aos 84.

Getty Images

BVB terá uma sequência de jogos duríssima

Ainda assim, o Dortmund pôde comemorar um ponto conquistado com alguma sorte, mas não sem merecimento . “Para mim, esse jogo é uma demonstração de força”, disse Lars Ricken, diretor-executivo de futebol. “Muitos parabéns por conseguir um ponto aqui. É preciso dizer que não são muitos os times que conseguem isso na Champions League.” Kovac também elogiou sua equipe, que, segundo ele, escreveu “uma grande história para todos nós” e “mostrou uma imagem muito boa”.

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Na Champions League, os aurinegros seguem no caminho certo, com três vitórias e um empate em cinco jogos. Na Bundesliga, lideram a tabela após o tropeço do Bayern de Munique contra o Colônia (1 a 1). Agora, porém, terão semanas duríssimas pela frente.

Nas próximas duas semanas, o time enfrentará o Bayer Leverkusen, visitará o Eintracht Frankfurt pela Copa da Alemanha, irá a Schalke para o clássico regional e, por fim, receberá a Inter de Milão. “Acabamos de jogar contra o campeão inglês e, no próximo jogo, enfrentaremos o campeão italiano”, disse Ricken sobre a Champions League. “Portanto, os desafios não ficarão mais fáceis.”

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BVB: os próximos jogos do Borussia Dortmund