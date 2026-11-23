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Almugera Kabar teve uma estreia de pesadelo no time principal do Borussia Dortmund e esteve perto de sair várias vezes. No verão, o BVB emprestou o jogador de 20 anos ao NEC Nijmegen, onde sua passagem tem sido desastrosa.

Almugera Kabar disputou até agora 28 partidas oficiais como profissional. Mas, por algum motivo, sua tentativa de engrenar a carreira no futebol adulto não tem dado certo.

O jogador de 20 anos, campeão mundial e europeu com a seleção alemã sub-17 em 2023, já viveu alguns episódios infelizes. Tudo começou no fim de outubro de 2024, quando estreou na Bundesliga aos 18 anos.

Na derrota do Borussia Dortmund por 2 a 1 fora de casa para o FC Augsburg, o lateral-esquerdo entrou aos 68 minutos. Três minutos depois, recebeu um cartão amarelo. Aos nove minutos dos acréscimos, foi expulso por receber o segundo amarelo no último lance da partida.

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Em janeiro seguinte, Kabar foi titular do BVB pela primeira vez. Na época, a grave crise de lesões da equipe, então comandada por Nuri Sahin, havia atingido proporções grotescas. Kabar atuou na lateral esquerda de uma linha de quatro defensores em que Yannik Lührs, normalmente seu companheiro no sub-23 do Dortmund, e Julian Ryerson formavam a dupla de zaga. Após 19 minutos, o adversário Leverkusen já havia marcado três vezes. Kabar estava completamente perdido.

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Almugera Kabar esteve perto de deixar o BVB várias vezes

Depois disso, já sob o comando de Niko Kovac, sucessor de Sahin, Kabar teve apenas mais 25 minutos no time principal, distribuídos em duas entradas durante as partidas. Ainda assim, o jogador nascido em Bremen era bastante cobiçado em todas as janelas de transferências, como havia acontecido com Antonios Papadopoulos, por exemplo, e esteve perto de sair várias vezes.

Pouco depois do desastre contra o Leverkusen, por exemplo, o Milan teria manifestado interesse. O BVB reagiu rapidamente e, em fevereiro de 2025, deu a Kabar seu primeiro contrato profissional, válido por três anos. No verão, vários clubes da Bundesliga, da Itália, da segunda divisão inglesa e da Escócia teriam se interessado por ele. Uma transferência para o Brentford quase se concretizou, e chegou a ser cogitada uma surpreendente taxa de 20 milhões de euros.

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Segundo relatos, porém, o Borussia só teria autorizado a saída de Kabar se ele aceitasse um empréstimo sem opção de compra. O fato de o clube não ter preferido receber o dinheiro, como fez no mesmo verão com Soumalia Coulibaly e Youssoufa Moukoko, pode ser interpretado como uma demonstração de apreço por Kabar.

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Por que a transferência de Almugera Kabar do BVB para o HSV não aconteceu?

"Não é uma situação fácil para mim", avaliou ele em novembro do ano passado, quando atuava exclusivamente pela segunda equipe do BVB. Pouco depois, apresentou-se ao HSV para fazer exames médicos. O empréstimo não se concretizou no último momento porque os exames revelaram uma leve lesão no joelho de Kabar, que provavelmente só estaria apto a jogar em meados de março.

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Na última janela de transferências, enfim, saiu o primeiro empréstimo do jogador, que defendeu a seleção sub-20 cinco vezes e chegou a Dortmund em 2019. O NEC Nijmegen, terceiro colocado e clube-surpresa da Eredivisie holandesa, contratou Kabar por um ano, supostamente sem opção de compra.

Mas, após poucos meses na província de Gelderland, no leste do país, é preciso reconhecer: o "reforço valioso" que o diretor técnico do Nijmegen, Carlos Aalbers, viu em Kabar acabou se revelando o contrário.

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Almugera Kabar e Nijmegen estão bem abaixo das expectativas

Seria injusto, porém, atribuir isso exclusivamente a ele. O Nijmegen, que encantou com seu futebol ofensivo sob o comando de Dick Schreuder no ano passado, faz até agora uma temporada muito fraca. São apenas três vitórias em 13 rodadas. Com 14 pontos, a equipe ocupa a 12ª posição, apenas quatro pontos acima da zona dos playoffs contra o rebaixamento.

Além disso, sobretudo no início da temporada, o time enfrentou problemas de lesão consideráveis. Para Kabar, isso era, em princípio, positivo: até a sexta rodada, ele já havia feito quatro partidas, duas delas como titular. O problema é que as coisas iam muito mal para ele, para a defesa e para toda a equipe.

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O ponto mais constrangedor para Kabar, talvez até de todo o seu empréstimo ao Nijmegen, ocorreu poucos dias depois de sua fraca atuação na derrota por 3 a 0 para o recém-promovido SC Cambuur, partida em que jogou os 90 minutos. Na estreia pela Europa League, o Nijmegen visitou a Juventus de Turim. Antes, havia sido eliminado com folga pelo Bodö/Glimt na fase de classificação da Champions League, com derrotas por 3 a 1 e 3 a 0.

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"Fracassou completamente": o desastre de Almugera Kabar contra a Juventus

Kabar começou como titular, mas teve uma atuação ainda um pouco pior que a do restante da equipe, goleada por 5 a 0. O placar já estava 3 a 0 no intervalo, e Kabar teve participação em dois dos gols sofridos. Sobretudo no terceiro, quando cometeu um pênalti com um carrinho mal calculado e contribuiu para o primeiro gol de Nick Woltemade pela Velha Senhora.

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A revista de futebol mais antiga da Holanda, Voetbal International, deu a Kabar nota 3 (de 10), de longe a pior avaliação entre os jogadores do NEC. O jornal regional De Gelderlander escreveu: "O que Schreuder não pode, de jeito nenhum, continuar fazendo é escalar Almugera Kabar. Há semanas, o defensor é o elo mais fraco do NEC e ainda não consegue acompanhar o nível. Mesmo assim, Schreuder sempre lhe dá uma vaga entre os titulares. É incompreensível." Já o De Telegraaf afirmou que Kabar "fracassou completamente" contra a Juventus.

O técnico Schreuder, porém, foi ainda mais longe e criticou publicamente o jogador emprestado. "Por que continuo escalando Kabar? Porque não tenho outra escolha", disse. E explicou: "Ele está passando por muitas dificuldades. Todos nós vemos isso. O garoto acabou de chegar e precisa jogar. Simplesmente ainda não conseguimos acertar a defesa."

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Almugera Kabar não joga desde o desastre contra a Juventus

O comentarista de TV Gertjan Verbeek, ex-técnico em Nuremberg e Bochum, criticou Schreuder na ESPN. "Isso é devastador para esse jogador. Ele só tem experiência na terceira divisão e agora é jogado aos leões", disse o profissional de 64 anos. "No primeiro gol, ele deixa o adversário passar, sem receber qualquer apoio. Isso tem a ver com o sistema de Schreuder." O ex-jogador Kees Luijckx concordou: "O que Schreuder diz pode até ser verdade, mas nunca se deve falar isso em voz alta. Como jogador, eu não teria vontade de ir ao treino no dia seguinte. A pessoa acaba, de certa forma, abandonada à própria sorte."

Desde então, Schreuder deixou Kabar de lado. O técnico o utilizava, apesar de ser canhoto, como o defensor pela direita na linha de três; nas três partidas em que Kabar foi titular, a equipe sofreu 11 gols. Schreuder só voltou a colocá-lo em campo uma vez, aos dois minutos dos acréscimos do empate por 1 a 1 com o Levski Sofia pela Europa League. Na liga, Kabar ficou no banco sem entrar em campo nas últimas nove partidas consecutivas.

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Isso se deve, por um lado, ao aumento da concorrência: Schreuder agora voltou a ter bem mais opções defensivas. Por outro, o clube também agiu imediatamente após a atuação de Kabar em Turim. Apenas 11 dias depois, convidou o ex-jogador do Leverkusen Mitchel Bakker, que estava sem clube após rescindir seu contrato com a Atalanta Bergamo, para um período de testes durante os seis dias de concentração para treinos na Espanha.

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O BVB vai encerrar antecipadamente o empréstimo de Almugera Kabar?

No início de outubro, o jogador de 26 anos, que pode atuar nas posições de Kabar e também no lado esquerdo do meio-campo, assinou contrato até o fim da temporada. Em quatro partidas até agora, Bakker já soma pouco mais da metade dos minutos jogados por Kabar. Em sua primeira partida como titular, a vitória por 3 a 2 em Utrecht, a primeira do Nijmegen na liga desde o fim de agosto (!), Bakker jogou os 90 minutos e deu a assistência para o gol que abriu o placar.

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Diante do cenário atual, o futuro de Kabar parece muito sombrio, apenas oito partidas e 320 minutos após o início de sua passagem pela Holanda. O Nijmegen ainda tem mais oito jogos até o fim do ano. Se Kabar continuar totalmente de fora, o BVB terá de avaliar se não deve encerrar o empréstimo antes do prazo.

Mesmo nesse caso, Kabar ainda estaria muito longe de finalmente se firmar em um clube, ganhar confiança e jogar regularmente. Em Dortmund, também pode esquecer essa possibilidade: embora o contrato de Ramy Bensebaini, que termina no próximo verão, possa não ser renovado, o futuro no BVB pertence a outros jogadores, como Daniel Svensson, Maximilian Beier e Kaua Prates, contratado recentemente por uma quantia elevada.

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Almugera Kabar: sua carreira como profissional