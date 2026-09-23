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Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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"Não apresentamos o nível esperado": atacante da Arábia Saudita justifica queda de rendimento diante do Kuwait

Arábia Saudita x Kuwait
Arábia Saudita
Kuwait
Gulf Cup
A. Al-Hamdan
Arábia Saudita
Kuwait

O Saudi Arabia venceu por 1 a 0.

Abdullah Al-Hamdan, atacante da seleção da Arábia Saudita, demonstrou sua satisfação com a vitória por 1 a 0 sobre o Kuwait, nesta quarta-feira, na rodada de abertura do torneio "Golfo 21", almejando manter o ritmo de vitórias nas próximas rodadas.

Al-Hamdan disse em declarações ao canal "Al-Kass": "Parabenizamos o povo saudita pela vitória, e boa sorte à seleção do Kuwait. A vitória é importante e precisávamos dela".

Ele reconheceu que a Arábia Saudita não apresentou o nível esperado hoje, atribuindo isso à natureza das partidas de abertura, que descreveu como sempre difíceis, mas previu algo melhor nas próximas partidas.

Al-Hamdan acrescentou: "Não fomos ruins, chegamos ao gol do adversário e precisamos evoluir em certos aspectos. Com o tempo, iremos nos apresentar melhor".

A Arábia Saudita encerrou a primeira rodada na liderança do Grupo 1 com 3 pontos, superando por dois pontos Omã e Iraque, que empataram por 1 a 1, enquanto a seleção do Kuwait permaneceu sem pontos.

A Arábia Saudita disputa a segunda rodada no próximo sábado, quando enfrenta o rival Omã, enquanto o Iraque encara o Kuwait.

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