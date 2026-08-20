Não aprendeu a lição: Infantino gera polêmica com novo projeto

Relatos jornalísticos confiáveis revelaram um novo e polêmico projeto de Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), relacionado à possibilidade de lançar um torneio mundial de seleções sub-15, com a participação de investidores do setor privado.

A revelação do projeto surge em um momento em que Infantino enfrenta críticas crescentes por conta do abandono de seu plano de criar uma empresa comercial encarregada de vender parte dos ativos e atividades da FIFA, em um projeto que gerou ampla polêmica no meio do futebol mundial.

Torneio inspirado no mundo do beisebol

Segundo o jornal "The Athletic", Infantino manteve durante o último ano conversas com investidores do setor privado para estudar a possibilidade de desenvolver e comercializar um torneio semelhante à Copa do Mundo para seleções sub-15, inspirado na famosa "Little League World Series" do beisebol.

O projeto proposto trazia a concepção de um "festival de futebol juvenil", com a participação das seleções dos 211 países membros da FIFA.

O plano indica que a primeira edição do torneio seria disputada apenas por atletas masculinos, com partidas mais curtas e competições realizadas em campos menores do que o habitual.

Possível cooperação com a empresa do dono do Chelsea

De acordo com as informações divulgadas pelo jornal, o projeto contou com o apoio potencial da empresa "Eldridge Industries", fundada e presidida por Todd Boehly, presidente do Chelsea e um dos donos da equipe de beisebol Los Angeles Dodgers.

Também ocorreram, segundo o relato, conversas com a rede "ESPN", transmissora histórica da "Little League World Series", com o objetivo de organizar o evento dentro do complexo "Disney World", em Orlando, no estado da Flórida.

A concepção proposta previa que a "ESPN" ficaria encarregada de transmitir as partidas do torneio nos Estados Unidos, além da realização das cerimônias de abertura e encerramento dentro dos parques de diversões da "Disney".

Projeto foi apresentado dentro da FIFA antes do anúncio de seus detalhes

O projeto de realização de um torneio para seleções sub-15 já havia surgido durante uma reunião do conselho da FIFA em dezembro de 2025, conforme noticiou o jornal.

Mas o aspecto que ainda não havia sido revelado publicamente diz respeito à possibilidade de comercializar o torneio e envolver investidores do setor privado em sua organização e desenvolvimento.

Segundo o relato, esses planos foram colocados em suspenso antes do início da Copa do Mundo em junho, sem que ficasse claro se o projeto foi definitivamente cancelado ou se pode ser reapresentado no futuro.

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