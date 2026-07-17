Nantes está perdendo a paciência com Mustafa Mohamed: ele precisa ficar em casa!

O clube francês Nantes enfrenta uma grave crise com seu atacante egípcio Mustafa Mohamed, que não compareceu a nenhum treino desde que a equipe retomou os treinos em 24 de junho passado, recusando-se a jogar na segunda divisão francesa após o rebaixamento do clube.

O técnico Michel Der Zakarian revelou, em declarações à imprensa na quinta-feira, a gravidade da crise, dizendo: “Não sabemos onde ele está. Ligamos para ele e, às vezes, ele não atende; parece que não quer comparecer aos treinos. Isso é culpa dele, não nossa. Se ele não quer comparecer, que fique em casa”.

O jogador de 28 anos recebe mensagens diárias da diretoria do clube informando que seu salário será suspenso, enquanto ele desapareceu completamente, sem deixar nenhum rastro, exceto por postagens em sua conta no Instagram.

Mustafa Mohamed, que se juntou ao Canário há quatro anos e marcou 29 gols em 136 partidas, é considerado um dos principais jogadores que aspiravam disputar competições europeias com o Nantes antes do rebaixamento do time para a segunda divisão na primavera passada, e não foi convocado para a última Copa do Mundo pela seleção egípcia.

Essa crise surge em um momento em que o verão do Nantes parecia promissor, já que a maioria dos torcedores do Canari concorda que as contratações são sólidas para disputar a segunda divisão, e o retorno de Der Zakarian como técnico mostrou sinais animadores no primeiro amistoso, com a vitória por 5 a 0 sobre o Flory, mas a história do atacante egípcio começou a se prolongar e a causar grande descontentamento dentro do clube.