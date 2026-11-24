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O que realmente aconteceu entre Romelu Lukaku e a federação belga de futebol? O atacante de 1993, ex-Inter, Roma e Napoli, anunciou sua despedida da seleção após a vitória sobre a Itália na última rodada da fase de grupos da Nations League. Mas pode haver muito mais por trás da decisão. Ninguém esperava uma atitude tão drástica, até porque, poucos meses atrás, o jogador formado no Anderlecht tinha a Copa do Mundo de 2030 como objetivo.

Algo evidentemente se rompeu, como admitiu seu ex-companheiro de equipe Radja Nainggolan. No podcast Ongefilterd, ele declarou: "Conversei com Romelu por uma hora, por telefone. Ele me contou muitas coisas que não posso repetir e posso garantir que vai soltar uma bomba em breve. Posso confirmar que havia problemas entre ele e algumas pessoas da seleção. Não posso acrescentar mais nada, ele mesmo vai esclarecer tudo".

Depois, acrescentou: "Não posso falar por ele, mas posso dizer que ele se sentiu magoado. Está decepcionado e irritado com muitas coisas. Em breve saberemos quais são os verdadeiros problemas".

Segundo a imprensa belga, Lukaku se recuperou da lesão em tempo recorde para disputar a Copa do Mundo com os Diabos Vermelhos, mas não se dava bem com o novo técnico da seleção, Mark van Bommel, para quem era a segunda opção.

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Para Big Rom, isso foi uma afronta. O atual atacante do Fenerbahçe não se considera reserva de ninguém. Sobretudo se essa condição é definida de antemão. Maior artilheiro da história da Bélgica, com 94 gols, ele não se sentiu respeitado nem valorizado. Mas, para ter um quadro mais claro, será preciso esperar suas declarações. Segundo Nainggolan, elas virão em breve.