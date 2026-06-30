Nagelsmann: O que o árbitro marroquino fez foi um verdadeiro escândalo!

Julian Nagelsmann, técnico da seleção alemã, condenou o que descreveu como um “verdadeiro escândalo” após a anulação do gol de Jonathan Tah na partida das oitavas de final da Copa do Mundo, na qual a seleção alemã foi derrotada pelo Paraguai (1 a 1, 4 a 4 nos pênaltis).
Jonathan Tah acreditava ter levado a Alemanha às oitavas de final contra o Paraguai, na partida disputada no estádio de “Boston”, mas acabou sendo o responsável pela derrota de sua equipe.
Enquanto sua equipe enfrentava dificuldades contra a defesa adversária, o zagueiro do Bayern de Munique subiu alto para cabecear um escanteio cobrado por Nathaniel Brown para o fundo da rede (minuto 102).
Tah comemorou com grande entusiasmo o que parecia ser o gol da vitória, mas logo ficou desiludido quando o árbitro marroquino Jalal Jaid anulou o gol.
Naglisman disse, em declarações ao canal ZDF: “É um verdadeiro escândalo”. O motivo? Uma leve falta cometida pelo zagueiro alemão Waldemar Anton contra o goleiro paraguaio Orlando Gil alguns segundos antes; embora ele tenha se levantado rapidamente, o árbitro considerou que o adversário o havia impedido.
Essa decisão não convenceu de forma alguma o técnico da seleção nacional, Julian Nagelsmann, que ficou furioso após a partida, afirmando com raiva: “Não é apenas um escândalo, mas um escândalo em todos os sentidos... Não houve absolutamente nenhuma falta”.