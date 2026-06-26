Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Ecuador v Germany: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Nagelsmann admite diante de Klopp: a Alemanha cometeu suicídio contra o Equador, ao estilo japonês

J. Nagelsmann
M. Neuer
Alemanha
Equador
Copa do Mundo
J. Klopp
Alemanha
Equador

Erros catastróficos

Julian Nagelsmann, técnico da seleção alemã, afirmou que sua equipe cometeu um suicídio futebolístico ao cometer erros graves que levaram à derrota por 2 a 1 para o Equador.

O técnico alemão disse, em declarações a Johannes B. Körner, Jürgen Klopp e Mats Hummels pela rede “Magenta TV”: “Acho que tivemos um ótimo início de partida. Quando abrimos o placar logo no início, precisamos ser mais convincentes e manter essa vantagem até o fim. Infelizmente, logo após o gol, começamos a praticar o ‘harakiri’ com nossos erros de posicionamento. Então, as coisas se complicaram. Em determinado momento, o Equador percebeu que podia nos pressionar em zonas mais avançadas do campo”.

O “harakiri” é um ritual de suicídio praticado no Japão por motivos relacionados à honra ou por ordem de uma autoridade superior, que consiste em cortar o abdômen.

Nagelsmann defendeu veementemente o goleiro Manuel Neuer, que não teve sorte no gol decisivo marcado por Gonzalo Plata no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O técnico afirmou: “O jogador entra por trás, coloca o pé, e é muito complicado para o goleiro fazer essa defesa... É muito frustrante para o Mano, porque ele ainda não teve essa chance decisiva.”

O técnico da seleção alemã afirmou que não se deve culpar ninguém pelo ritmo lento da partida, declarando: “Confiamos em todos os jogadores e devemos dar a eles a oportunidade de provar seu valor. É claro que o Equador estava arriscando tudo. Dava para perceber que eles pressionavam com força. Perdemos nossa organização e mal conseguimos recuperar o fôlego. No segundo tempo, eles mereceram a vitória”.

Copa do Mundo
Alemanha crest
Alemanha
ALE
team-logo
A definir
A definir

Nagelsmann acusou seus jogadores de precipitação e falta de paciência na busca por espaços, reconhecendo que “perderam o controle” quando as linhas de ataque avançaram.

Nagelsmann demonstrou seu pesar e reconheceu o erro, dizendo: “Deixamos o Equador pressionar em zonas mais avançadas”.

Na coletiva de imprensa, Nagelsmann insistiu na necessidade de aceitar a derrota e esquecê-la rapidamente, afirmando: “É preciso aceitar a derrota e virar a página o mais rápido possível para nos concentrarmos de fato na partida das oitavas de final contra uma das oito melhores equipes que ficaram em terceiro lugar”.

Publicidade