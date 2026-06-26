Julian Nagelsmann, técnico da seleção alemã, afirmou que sua equipe cometeu um suicídio futebolístico ao cometer erros graves que levaram à derrota por 2 a 1 para o Equador.

O técnico alemão disse, em declarações a Johannes B. Körner, Jürgen Klopp e Mats Hummels pela rede “Magenta TV”: “Acho que tivemos um ótimo início de partida. Quando abrimos o placar logo no início, precisamos ser mais convincentes e manter essa vantagem até o fim. Infelizmente, logo após o gol, começamos a praticar o ‘harakiri’ com nossos erros de posicionamento. Então, as coisas se complicaram. Em determinado momento, o Equador percebeu que podia nos pressionar em zonas mais avançadas do campo”.

O “harakiri” é um ritual de suicídio praticado no Japão por motivos relacionados à honra ou por ordem de uma autoridade superior, que consiste em cortar o abdômen.

Nagelsmann defendeu veementemente o goleiro Manuel Neuer, que não teve sorte no gol decisivo marcado por Gonzalo Plata no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O técnico afirmou: “O jogador entra por trás, coloca o pé, e é muito complicado para o goleiro fazer essa defesa... É muito frustrante para o Mano, porque ele ainda não teve essa chance decisiva.”

O técnico da seleção alemã afirmou que não se deve culpar ninguém pelo ritmo lento da partida, declarando: “Confiamos em todos os jogadores e devemos dar a eles a oportunidade de provar seu valor. É claro que o Equador estava arriscando tudo. Dava para perceber que eles pressionavam com força. Perdemos nossa organização e mal conseguimos recuperar o fôlego. No segundo tempo, eles mereceram a vitória”.

Nagelsmann acusou seus jogadores de precipitação e falta de paciência na busca por espaços, reconhecendo que “perderam o controle” quando as linhas de ataque avançaram.

Nagelsmann demonstrou seu pesar e reconheceu o erro, dizendo: “Deixamos o Equador pressionar em zonas mais avançadas”.

Na coletiva de imprensa, Nagelsmann insistiu na necessidade de aceitar a derrota e esquecê-la rapidamente, afirmando: “É preciso aceitar a derrota e virar a página o mais rápido possível para nos concentrarmos de fato na partida das oitavas de final contra uma das oito melhores equipes que ficaram em terceiro lugar”.