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Niclas Fullkrug MilanGetty Images

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Nada de Venezia, Fullkrug volta ao Werder Bremen

Werder Bremen

Niclas Fullkrug recomeça no Werder Bremen. Para o atacante alemão nascido em 1993, vindo do decepcionante empréstimo ao Milan na segunda parte da última temporada, trata-se de um retorno ao time que o lançou na Bundesliga.


NADA DE VENEZIA - No West Ham desde agosto de 2024 - clube que o tirou do Borussia Dortmund por 30 milhões de euros no total -, em janeiro passado ele chegou à Serie A com a camisa do Milan (em empréstimo gratuito com direito de compra fixado em 5 milhões de euros). Ao fim do campeonato, o retorno a Londres, mas apenas de forma temporária: a partir de hoje começa sua terceira passagem com a camisa do Werder Bremen, depois do início e do período entre 2019 e 2023. Nada de Venezia, portanto, para o alemão.

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