Nacional x Independiente Medellín ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas da Copa Libertadores

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (19), pela segunda rodada do grupo B; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Montevidéu, o Nacional recebe o Independiente Medellín na noite desta quarta-feira (19), no Parque Central, às 19h (de Brasília), pela segunda rodada do GrupoB da Copa Libertadores. A partida não será transmitida para o Brasil.

Em casa, o Nacional busca a segunda vitória na competição para permanecer na liderança do grupo B. Diego Polenta, recuperado de lesão, é reforço na equipe uruguaia.

Já o Independiente Medellín é o terceiro colocado da chave, com 1 ponto, após ficar no empate com o Internacional na primeira rodada.

Prováveis escalações

Nacional: Rochet; Lucas Morales, Montiel, Noguera e Camilo Cándido; Ginella e Rodríguez; Alfonso Trezza, Gáston Pereiro e Martínez; Ignacio Ramírez. Técnico: Álvaro Gutiérrez.

Independiente Medellín: Vásquez; Monroy, Moreno, Palacios e Daniel Londoño; Dani Torres e Jaime Alvarado; Pardo e Miguel Monsalve; Pons e Diber Cambindo. Técnico: David González.

Desfalques

Nacional

Sem desfalques confirmados.

Independiente Medellín

Sem desfalques confirmados.

Quando é?