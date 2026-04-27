NAC inicia investigação: Pierre van Hooijdonk sob forte pressão

A transferência de Sydney van Hooijdonk no meio do ano causou grande agitação no NAC Breda. O atacante partiu no meio do ano, sem custo de transferência, para o Estrela Amadora, enquanto internamente se esperava uma quantia pela transferência. O papel de seu pai, Pierre van Hooijdonk – que trabalha no NAC como diretor técnico –, está sob os holofotes, segundo o Voetbal International.

Em dezembro, surge um atrito quando Sydney não aceita seu papel de reserva no NAC e entra em conflito com o técnico Carl Hoefkens. Na partida contra o Telstar, a última do ano civil de 2025, a situação se agrava ainda mais. Hoefkens só coloca Sydney em campo como quinto reserva, para grande indignação do atacante e de seu pai. “Vamos embora daqui, vamos embora daqui”, grita Pierre nos bastidores. A partir desse momento, a ruptura é inevitável.

A diretoria do clube decide cooperar com a transferência e chega a dar ao atacante permissão temporária para sair sem custo. Para isso, vários agentes são contratados para encontrar um novo clube. O interesse concreto acaba vindo do Estrela Amadora, de Portugal.

Inicialmente, o NAC insistia em receber uma compensação, mas as negociações foram difíceis. O diretor técnico Peter Maas tentou manter a exigência de compensação financeira. No entanto, essa linha foi abandonada após a intervenção direta de Pierre van Hooijdonk.

O ex-atacante, que, como conselheiro, tem na verdade um papel de supervisão, se envolve ativamente no processo e entra em contato diretamente com o clube português. Com isso, ele ultrapassa seu papel formal, já que deveria atuar de forma independente. Os intermediários contratados pelo NAC são deixados de lado.

Devido a essa intervenção, o conteúdo do acordo também se altera. Enquanto antes se falava de uma taxa de transferência e de uma porcentagem sobre a revenda, Sydney acaba saindo de graça. Todo o benefício financeiro vai, assim, para o jogador e sua equipe, para frustração dos agentes envolvidos e dos dirigentes do clube.

O diretor-geral Remco Oversier decide, por fim, aprovar a transferência, apesar das objeções dentro da organização. O NAC vê, assim, uma receita potencial desaparecer, enquanto o clube está sob pressão esportiva e financeira. A decisão é tomada com o consentimento do conselho fiscal.

As consequências são graves: foi iniciada uma investigação interna sobre o desenrolar dos acontecimentos em torno da transferência. “Para avaliar a integridade dos envolvidos”, segundo a VI.