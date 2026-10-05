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Rian Rosendaal
Traduzido por

NAC Breda toma medidas drásticas após incidente chocante no GelreDome

Vitesse
NAC Breda

O NAC Breda vai tomar as "medidas mais duras possíveis" contra o torcedor de 21 anos que, no último sábado, durante a partida fora de casa contra o Vitesse, acendeu fogos de artifício no banheiro do GelreDome. Foi o que o clube de Brabant informou nesta segunda-feira, em um comunicado no site.

A diretoria do NAC informa que, devido ao acionamento dos fogos de artifício pesados e aos estilhaços que voaram, três torcedores e dois stewards ficaram feridos. A Omroep Brabant garante que, nesse meio-tempo, um suspeito já foi detido.

"Segundo testemunhas, fogos de artifício pesados, provavelmente um nitraat, foram detonados dentro ou perto do vaso sanitário. Com a explosão, o vaso se despedaçou e pedaços voaram pelo banheiro", reconstruiu a emissora regional sobre o incidente no estádio do Vitesse.

Após o ocorrido, um torcedor do NAC foi retirado do setor visitante e entregue à polícia. "Este homem de 21 anos, de Woudrichem, foi preso por agressão e vandalismo. Ainda não foi oficialmente determinado que tipo de fogos de artifício foi usado na explosão."

O NAC leva a questão muito a sério, como enfatizou o diretor-geral Remco Oversier. "Enquanto a investigação estiver em andamento, vamos pelas medidas mais duras possíveis para punir a pessoa por trás desta ação com fogos de artifício. O NAC também condena com veemência os demais incidentes e está trabalhando com os serviços de segurança para mapeá-los. O clube tomará as medidas adequadas quando necessário."

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Após o fim de Vitesse x NAC, houve tumulto, e a tropa de choque levou 45 minutos para restabelecer a ordem. Durante e depois da partida em Arnhem, foram feitas seis prisões ao todo.

O NAC teve o apoio de 1 mil torcedores que viajaram para enfrentar o Vitesse. O time de Breda parecia caminhar para a vitória, mas Naoufal Bannis salvou um ponto para o Vitesse nos minutos finais (2 a 2).

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