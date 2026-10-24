Nabil Maâloul renuncia ao comando do Chabab Belouizdad, da Argélia

O tunisiano Nabil Maâloul, treinador do Chabab Belouizdad, da Argélia, anunciou a sua demissão do cargo neste sábado, após o empate de sua equipe com o USM Alger por 2 a 2, na partida disputada no Estádio 5 de Julho, pela sétima rodada do Campeonato Argelino Profissional, em um confronto marcado por polêmicas decisões da arbitragem e pela expulsão do técnico da equipe.

O jornal argelino "El Khabar" informou que Maâloul anunciou oficialmente sua demissão após apenas 6 partidas à frente da comissão técnica do Chabab Belouizdad, abalado pelo resultado do jogo, além de sua contestação às decisões do árbitro internacional Mustapha Ghorbal, que lhe mostrou o cartão vermelho durante a partida.

O confronto teve clima tenso e repetidas contestações às decisões da arbitragem, depois que Ghorbal marcou 3 pênaltis, além de expulsar o jogador do USM Alger, Abbada, e Maâloul, por conta de seus protestos. O treinador tunisiano anunciou sua decisão de deixar o cargo durante a coletiva de imprensa após a partida, depois de responder às perguntas dos jornalistas, sem apresentar detalhes adicionais sobre os motivos de sua saída.

O Chabab Belouizdad não emitiu, até o momento, um comunicado oficial sobre a decisão de seu treinador, enquanto reportagens apontaram a possibilidade de uma reunião entre Maâloul e os dirigentes do clube posteriormente, para discutir sua decisão, em meio à incerteza sobre se a demissão é definitiva ou se veio em um momento de raiva após o confronto.